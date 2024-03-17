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向新而行 数字经济点燃高质量发展新引擎

王绍绍
2024年03月17日09:58 | 来源：人民网
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今年的《政府工作报告》提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，深入推进数字经济创新发展。近年来，数字经济助力经济发展的作用愈发凸显，成为推进经济高质量的重要力量。

在刚刚过去的全国两会上，推进数字经济高质量发展成为热议话题。“数字技术助力新产业、新模式、新动能加速壮大，是支撑我国经济长期向好的重要力量。”多位专家在接受人民网采访时表示，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，是改造提升传统产业的支点，也为构建现代化经济体系提供了重要的引擎作用。

推进产业数字化转型

助力数字经济高质量发展

近年来，数字经济在促进经济高质量发展中的作用凸显，产业数字化转型成为经济转型的重要方向。“产业数字化即采用数字技术对传统产业进行改造和升级，从而提高企业生产效率、降低成本、提升产品质量。”清华大学经济管理学院管理科学与工程系副教授林志杰表示。

在山西某煤矿地面智能化集控中心，数十块液晶显示大屏幕上，井下中央变电所、架空人车道、无极绳绞车硐室、综采工作面等不同点位的影像实时传输。

近年来，山西把煤矿智能化建设作为深化能源革命综合改革试点的重要举措，推动煤炭产业与数字技术一体化融合发展。据了解，截至今年1月，山西已建成智能化采掘工作面的煤矿共281座，年产能总计74750万吨，占全省生产煤矿总产能的61.91%。数字技术助力煤炭产业加速蝶变，煤矿“数智”升级步伐不断加快，为煤炭产业高质量发展注入了强劲动力。

业内专家表示，推进产业数字化有利于数字技术广泛使用、数据全面循环和流通，不仅能使传统产业之间的技术关联更加紧密，还能推动产业之间的供需关联，从上下游分别延伸产业链。

“我国现在拥有联合国产业分类当中的全部工业门类，共41个大类，666个小类。大而全的完整工业体系提供了场景红利。”工信部相关负责人近日表示，要促进制造业数字化、网络化、智能化发展。推进制造业数字化转型，同时开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。

与此同时，中小企业也加快数字化转型，提升竞争力，迈向产业链中高端。中国中小企业协会的调查显示，启动数字化转型后，85%以上的企业生产或运营效率提升了5%以上；68%以上的企业营收增长了5%以上。

在浙江玉环，走进某企业机械车间，可以看到多条生产线紧张有序开展作业，墙上的电子大屏实时显示各类生产数据。据悉，该企业实施数字化改造后，库存数据准确率提升20%，企业产品周转效率提高20%，产品呆滞率减少80%。

在数字化转型的大趋势下，数字经济与实体经济的融合持续加深。北京邮电大学教授曾剑秋认为，数实融合是数字化转型的一个重要方向，数字经济与实体经济的深度融合为企业带来实实在在的效益，有利于促进产业信息化数字化发展，帮助企业加速效率提升。

开展“人工智能+”行动 

让数字技术赋能多领域发展

无人驾驶汽车、智能家居、人脸识别、智能制造、智能辅助医疗……人工智能已经融入我们生产生活的方方面面，在多个领域涌现出新的发展样态。

今年的《政府工作报告》提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

在中国信通院人工智能研究中心常务副主任魏凯看来，“人工智能+”指的是人工智能作为一种基础性、驱动性的技术力量，与制造、医疗、教育、交通、农业等多个领域进行深度融合，创造出新的产品、服务和商业模式，从而推动传统行业的转型升级和社会经济结构的变革。

推行精密器件5G+人工智能视觉检测，推出全球首个基于大模型的智慧家电AI平台，将人工智能技术应用到空调、冰箱等家电制造环节……在四川长虹电子控股集团，一系列“人工智能+”落地具体应用场景，赋能产业升级。

“我们依托智能机器人联合实验室和中国科学院自动化所等机构，瞄准养老护理、家庭家务等具体应用场景，加速推进家庭服务机器人的研发和应用。”该企业相关负责人表示。

我国人工智能的蓬勃发展正在为各行各业全面赋能，为经济增长带来新机遇。数据显示，2023年，我国生成式人工智能的企业采用率已达15%，市场规模约为14.4万亿元。

“将人工智能融入产业发展，需要企业进行大量应用研发。”业内专家建议，应强化算力基础设施及产业数据平台建设，改善算力、数据资源等公共服务供给，打通协同创新渠道，激发全产业链创新活力。

林志杰表示，“人工智能+”，加的是千行百业，它将推动人工智能与实体经济的深度融合，促进传统产业的转型升级，提高经济社会的智能化水平。人工智能技术将有力促进数字技术和实体经济深度融合，催生出新产业、新模式、新动能。

夯实数字基础建设

打造数字经济发展坚实底座

今年的《政府工作报告》提出，健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

数据作为新型生产要素，为数字经济高质量发展提供基础性作用。今年1月，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，聚焦12个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，推动激活数据素潜能。

在云南哀牢山的茫茫山林间，上千亩橙林排列整齐，智能系统依托数字集成传感器，实时收集着土壤、树根、树体等关键数据，通过建立智能化决策模型，形成柑橘种植“数字大脑”。智慧农业示范园内，分布有序的水肥一体化自动监测及灌溉设备，按“需”实施着精细作业。

算力、算法、数据是数字经济的重要组成部分。“数字技术的发展离不开数据的支撑，基于大数据开发应用的智能化管理系统，可以优化资源能源配置，提高能源利用效率和可持续性，通过赋能智慧城市、精准农业等，促进资源节约和环境保护，实现经济社会可持续发展。”王军说。

“数据可以与劳动力、资本、技术等要素协同合作，发挥数据要素的乘数效应，以数据流引领人才流、资本流、技术流，突破传统资源要素约束下的产出边界，提高全要素生产率。”西南财经大学经济学院副教授王军表示，数据通过多元化融合的方式，加速数实融合，降低成本，为数字经济的发展注入活力。

中国移动京津冀（天津）西青数据中心相关负责人表示，适度超前建设数字基础设施，有利于技术发展与基础设施同步，满足未来需求。加快形成全国一体化算力体系，能优化资源配置，促进经济转型升级，提升公共服务能力，增强国际竞争力，实现区域协调发展。

近年来，全国各地加快数字经济布局。不久前，北京首个自主创新人工智能算力集群落地，将通过提供更多更优质的算力，推动新质生产力创造；贵州省计划在2024年基本建成面向全国的算力保障基地，重点瞄准粤港澳大湾区及长三角地区提供算力服务......

“与此同时，要加大技术研发攻关投入，适度超前布局绿色低碳、安全可靠、海量存储、自主可控的城市数据基础设施，支持安全技术多元融合，以解决复杂场景下的数据安全问题。”业内专家建议，应加强全生命周期的数据资源安全治理，提高数据资源形成期的风险评估能力，强化应用期安全监测预警，提升数据安全事件时的应急处置能力，为数据要素市场建设筑牢安全防线。

(责编：杨曦、高雷)
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