人民网北京3月17日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，日前，全国深化集体林权制度改革现场推进会顺利召开。会上，国家林草局相关负责人表示，2008年以来，我国全面推进集体林改，取得了阶段性成效。林改得民心合民意，改出了满目青山，促进了农民增收致富。完成了“明晰产权、承包到户”，全国发放林权证1亿多本，初步实现了“山定权、树定根、人定心”。森林质量显著提升，集体林森林蓄积比林改前增加了近39亿立方米，增幅近85%。培育家庭林场、专业大户、林业合作社等林业新型经营主体近30万个，林农收入水平明显提升。

集体林是提升碳汇能力的重要载体，是维护生态安全的重要基础，是实现乡村振兴的重要资源。数据显示，我国有集体林地25.68亿亩，占林地总面积的60%，分布在2600多个县，涉及1亿多农户。

2023年，中办、国办印发《深化集体林权制度改革方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2025年，要基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。

上述负责人表示，将做好林权登记工作，推动集体林科学高效经营，发挥国有林场龙头带动作用，科学合理利用森林资源，创新林业金融服务体系，支持先行先试。

《方案》还提出，通过继续深化改革，进一步发展林业适度规模经营，推动森林经营更加科学高效、支持保护制度更加完善、林权价值增值途径更加多样，不断促进森林资源持续增长、森林生态质量持续提高、林区发展条件持续改善、农民收入持续增加。

“坚持因地制宜，结合各地集体林资源禀赋、生态区位、发展水平、工作基础等实际情况，分类指导、精准施策，不搞一刀切、上下一般粗。”该负责人介绍，将推动完善配套政策，多出硬招实招，有力有序解决产权制度、资源管理、经营模式、投入机制、产业发展等问题。

(责编：杨曦、高雷)

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