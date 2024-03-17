人民网北京3月17日电 （黄盛）近日，保险行业围绕“金融消保在身边 保障权益防风险”主题，通过多种形式开展保险消费者权益保护教育宣传系列活动，助力打造金融消保教育宣传氛围。

据了解，中国保险行业协会邀请专家向社会公众开展保险知识宣讲活动，向消费者宣讲消保知识。保险业协会副秘书长马晓伟表示，作为现代金融体系的重要支柱，保险除了在意外事件发生后提供经济赔偿外，还可以通过各种健康、安全和防灾服务为个人、企业、社会提供全流程的风险保障，基本覆盖了个人生活及企业生产经营的方方面面。保险业在服务民生、服务社会治理、支持实体经济、防范化解社会矛盾中的作用不断凸显。消费者在购买保险产品前，要明确个人保险需求、风险承受能力与缴费能力。从风险预防出发，理性选择保险产品，避免盲目跟风，导致保险需求与所购产品不匹配。

中国人寿寿险公司重点围绕“传理念、普政策、防风险、解纠纷、树诚信”5个方面，综合运用线上线下立体化宣传形式，传播消保理念、普及金融政策、提示金融风险、解决纠纷难点。公司还先后进入商圈、社区、校园、企业、农村等不同社会场景，将诚信教育宣传工作触达到各领域，满足大众金融保险知识需求。

校园金融消费保护也备受社会关注。日前，太平财险宁波分公司联合英大财险等金融保险机构到宁波技师学院开展“3.15金融消保知识进校园”活动，通过现场宣讲、发放金融知识普及宣传资料，向广大大学生群体普及校园贷危害，宣传防范非法集资、防范电信网络诈骗方法及金融消费者八项基本权利金融知识，同时结合当代大学生现状，通过案例给大学生们敲响了警钟。在活动过程中，大学生群体对此表现出浓厚的兴趣，积极互动交流，并表示会从自身做起，提升个人安全意识，提升风险识别能力，自觉远离校园贷陷阱，共同维护校园金融消费环境。

为进一步提升消费者的诚信意识和信用水平，众安保险针对“一老一少一新”等重点人群，组织开展多项“消费者八项基本权利”文化建设主题活动，通过党员示范教育、联动反诈专家，打造消保“剧本杀”等创新科普形式，走进“申城第一居委”宝兴里、瑞虹坊，把保险的温度带到群众身边。同时，众安超级展厅还打造“3·15超级服务日”，开展面对面的消费者风险意识教育，现场邀请专家，通过“以案说险”、“风险提示”、“知识问答”等形式，引导广大消费者树立理性的消费观和正确的价值观。

业内人士表示，金融消费者是市场的重要参与者，保险业需关注其需求，倾听其声音，不断改进服务以保障其权益，加强金融风险教育，提高消费者风险防范意识。同时，遵循“三适当”原则，实现精准化和差异化的金融服务，满足多元化需求；确保业务合规、风险可控，并响应政策导向，加强创新和服务升级，提供更好的金融服务体验。

(责编：杨曦、高雷)

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