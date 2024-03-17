人民网北京3月17日电 （欧阳易佳）近日，雅迪在印尼产研工厂举行首车交付仪式。据悉，这是继雅迪越南工厂建厂之后，雅迪进一步推动全球化布局的新举措。雅迪在海外布局，积极满足消费者环保低碳出行需求。

雅迪印尼产研工厂首车交付仪式现场。受访者供图

“我们将进一步强化以质量为中心的理念，全面提升产品品质和生产效率。持续加大研发投入，积极推动智能制造和绿色生产，致力于打造更加可持续、智能的生产管理体系。”雅迪越南工厂总经理荣文友提出在科技创新方面，将持续加大研发投入。

据介绍，雅迪电动车积极探索新质生产力的发展路径，不断加大研发投入，推动科技创新和产业升级。数据显示，2023年雅迪的研发投入相比去年增加了31%，专利数量也实现了19%的增长。

雅迪印尼工厂生产线。受访者供图

“我们的核心价值之一便是以用户为中心，研发中心通过深入研究当地及东南亚用户的出行习惯，根据需求为不同人群量身设计相适应的高质量产品。同时，在绿色科技领域也会不断深入，持续为移动出行提供绿色解决方案。”荣文友说，“我们以满足民众的出行需求为宗旨，将产品出口东南亚周边国家，并向全球辐射。”

(责编：杨曦、高雷)

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