雅迪印尼产研工厂首车交付仪式举行
2024年03月17日13:30 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月17日电 （欧阳易佳）近日，雅迪在印尼产研工厂举行首车交付仪式。据悉，这是继雅迪越南工厂建厂之后，雅迪进一步推动全球化布局的新举措。雅迪在海外布局，积极满足消费者环保低碳出行需求。
雅迪印尼产研工厂首车交付仪式现场。受访者供图
“我们将进一步强化以质量为中心的理念，全面提升产品品质和生产效率。持续加大研发投入，积极推动智能制造和绿色生产，致力于打造更加可持续、智能的生产管理体系。”雅迪越南工厂总经理荣文友提出在科技创新方面，将持续加大研发投入。
据介绍，雅迪电动车积极探索新质生产力的发展路径，不断加大研发投入，推动科技创新和产业升级。数据显示，2023年雅迪的研发投入相比去年增加了31%，专利数量也实现了19%的增长。
雅迪印尼工厂生产线。受访者供图
“我们的核心价值之一便是以用户为中心，研发中心通过深入研究当地及东南亚用户的出行习惯，根据需求为不同人群量身设计相适应的高质量产品。同时，在绿色科技领域也会不断深入，持续为移动出行提供绿色解决方案。”荣文友说，“我们以满足民众的出行需求为宗旨，将产品出口东南亚周边国家，并向全球辐射。”
(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 保险业持续开展消费者权益保护工作 优化金融服务体验
- 人民网北京3月17日电 （黄盛）近日，保险行业围绕“金融消保在身边 保障权益防风险”主题，通过多种形式开展保险消费者权益保护教育宣传系列活动，助力打造金融消保教育宣传氛围。 据了解，中国保险行业协会邀请专家向社会公众开展保险知识宣讲活动，向消费者宣讲消保知识。…
- 评论
- 关注