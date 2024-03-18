原标题：招联：融合科技基因“生命力”，开创普惠金融“新引擎”

数字经济共促发展，普惠金融链接民生。

中央金融工作会议指出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。为未来金融加大力度支持实体经济的重点领域指明了方向。

随着数字经济的迅速发展，数字技术与普惠金融进入了有机结合阶段。近年来，数字金融与普惠金融的融合拓展了金融服务的边界和空间。作为招商银行与中国联通两家央企的合作典范，招联消费金融股份有限公司（下称“招联”）秉持着“以科技践行普惠，让信用不负期待”理念，为用户提供全线上、免担保、低利率的普惠消费信贷服务。真正做到“数字金融”与“普惠金融”两手抓，通过数智化升级更广泛服务消费者的金融需求，助力扩内需、促消费，为经济高质量发展贡献“招联力量”。

奋进九载，厚积薄发。招联已全面覆盖购物、旅游、教育、装修等众多消费场景，截至2023年底，招联注册用户超2亿人，累计发放贷款超2万亿元，累计纳税136亿元，主要业务指标位居行业前列。

创新为先 科技领航“前沿探索”

成长于“科创之都”，创新是招联与生俱来的基因。

2015年，作为纯线上消费金融“探路者”，招联在深圳前海诞生。扎根改革前沿，招联从创立初期便坚定了数字化方向，在同业首创纯线上化消费金融发展模式，自主构建了以“云技术”为基础的消费金融系统，成为首家“去IOE”的消费金融公司。原银保监会非银部在《中国金融》发表的署名文章《引领消费金融公司规范有序发展》中指出：“招联率先探索纯线上业务模式，标志着行业数字化转型的起点。”

纯线上消费金融模式对自建科技系统有着极高的要求。招联在创立之初便清晰认知到，消费金融下半场比拼的是科技触达能力和风控能力，并为此集中精力与资源，创新打造了IT驱动、产品创新、智慧服务、互联网风控、数字化运营、智能化催收六大核心能力，历经迭代优化，实现全流程数字化赋能，推动金融与科技的深度融合。

科技创新硕果累累的背后，是科技人才提供的源源动力。自2017年以来，招联先后与中科院、中山大学等高校成立联合实验室与研究中心，深化产学研合作。2022年初，招联获批设立“博士后创新实践基地”，主要聚焦AI技术在金融领域的探索及应用。多年来的产学研深度融合和人才发展战略，成为提升科技创新能力、吸引集聚科研人才、推动科技成果转化的“加速器”。2023年10月，招联与中国科学技术大学共同完成的“3D动作表示学习”“扩散生成图像检测”2篇论文在2023国际计算机视觉会议上发表，研究团队在深度伪造技术领域首创的“DIRE”模型，达到了该研究任务中最先进水平，这一成果得到了国际级平台的官方认可。

数字化技术具有集约性、规模性、智能性和稳定性等优势，正在普惠金融领域发挥着疏通堵点的重要作用。招联以敏锐洞察力和前沿理念认识到这一点，在行业领先建设降本增效的“必胜法宝”。2023年11月，招联发布了消费金融行业首个130亿参数开源大模型“招联智鹿”，与百度、阿里、OpenAI、清华大学等企业和高校自研大模型同期入榜国内权威榜单C-Eval（排名TOP20）和CMMLU（排名TOP10）。

测试显示，相较于人工作业，使用“招联智鹿”进行文本标注与生成的效能可提升百倍。以客服场景为例，该模型可节约时间成本近80%。未来，该模型还将应用于更多细分场景，如风控管理、代码生成、运营提升等，并在“智能体”技术、仿真模型、科技向善等方面持续探索。

理念超前、科技加持，多重要素在为招联降本增效的同时，也为后续扩大信贷服务覆盖面，实现“微利”可持续经营提供了有力保障，更为企业的“普惠之路”奠定了坚实基础。

普惠经营 产品惠及“千家万户”

星光不问赶路人，时光不负奋斗者。改革开放40余年，我国城镇化快速推进，城镇人口快速扩张，一代代“新市民”推动了经济、城市的快速发展。据披露数据显示，当前我国的新市民群体约有3亿人，占比超过20%。与此同时，新市民群体金融服务供给严重不足等问题也愈发突出。

由于缺乏车、房等固定资产，收入来源不稳定，且征信数据缺失，这些时代的“主角”长期处于普惠金融服务夹心层。面对金融机构严格的风控要求，他们在遇到困难时往往无法获得资金支持。“自信”，便是招联送给奋斗者的礼物。

2022年，招联创新推出个体奋斗者信贷解决方案——“自信”，支持客户自主管理和证明自己的信用，打破信息壁垒，让无数据、无场景的金融机构像朋友一样了解奋斗者客户，为客户提供及时有效的提额、降价、延期还款等服务。“我们支持7x24小时在线服务，通过AI语音助手的高效指引，让40%的客户在传统机构无法提供信贷服务的时间完成自助认证和审批，实现时间和空间上的无障碍服务。”招联相关负责人介绍，这一创新产品因其普惠性和创新性，成功上榜“2022年度深圳市金融创新奖”。

从面向大众领域的服务模式演变来看，“自服务”是服务模式的更高级形态，消费金融向“自服务”模式升级具有必然性。招联依托数字化和智能技术，重塑产品服务与运营支撑，全面打造出数智化自服务体系。与“自信”并行的“自愈”，即通过自助服务帮助逾期客户自我治愈，是招联自服务体系的另一重要环节。招联主动创新贷后管理方式，通过金融科技深入了解逾期客户的需求和困境，提供个性化的贴心还款服务，从“主动找客户”的传统贷后模式进化为“客户主动找”的新型贷后交互模式，不仅让客户感受到尊重和关怀，帮助客户自我治愈，同时也有效提升客户体验，呵护客户信用。

实践证明，“科技+业务”是普惠金融的最优解。“以‘自信’‘自愈’为代表的自服务体系，进一步拓宽了普惠金融和数字金融的服务半径。”招联相关负责人表示，“自信”服务已为超过1300万名客户降价，为超10万困难群众无条件减免利息。

肩负重任 科技向善“初心永驻”

在赋能自身发展外，招联也持续依托金融科技优势践行社会责任，推动科创成果为社会所用。

在金融诈骗高发的当下，如何整治金融欺诈乱象？成为各大机构需面对的另一课题。为此，招联始终坚持防诈宣传教育，通过开展金融知识普及和线上线下反欺诈活动，建立起全渠道多形式的宣传新模式，2023年覆盖金融消费者超3300万人。招联连续多年开展“金融知识进校园”“暑期三下乡”等社会公益实践活动，为超过400万大学生、超过600万乡村居民普及金融知识、提升金融风险防范意识。

凭借敢为人先的深圳基因和金融科技优势积累，招联自主构建出智能灵活的“风云”风控系统，并建立涉诈可疑交易识别管控系统，仅2023年一年就成功拦截近万名受骗客户交易，拦截借款金额超3亿元。强化自身科技反诈能力的同时，招联积极联动公安机关加强电信诈骗等违法行为打击，截至2023年底，已向公安部门报送涉诈信息超3万条。

《金融标准化“十四五”发展规划》提出有效推进普惠金融标准建设，包括推广“金融标准+乡村振兴”工作模式，以标准助推农村金融服务体系建设。

紧跟时代步伐，把握时代命脉。招联积极投身于乡村振兴建设，探索电商助农新模式。为充分发挥电商平台作用，打通农特产品销售渠道，招联于2023年结合“乡村振兴惠农计划”持续丰富上架农特产品，同时也在不断扩大分期商城对口帮扶县市数量。截至2023年底，招联助农商城共上架多个国家对口帮扶乡县的1000多款农特产品，并积极给予专项补贴，农产品销量环比增长约8.5倍，切实促进农户增收。

作为深圳唯一、粤港澳大湾区首家消费金融公司，招联用九年耕耘将“数智化”锻造为自身核心竞争力，成为消费金融“排头兵”。面向未来，招联将继续写好“数字金融”与“普惠金融”大文章，用“科技之光”照亮“奋斗者之路”，以先行之姿，为消费金融高质量发展注入澎湃动力。

(责编：董童、李源)

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