人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

招联：融合科技基因“生命力” 开创普惠金融“新引擎”

2024年03月18日14:57 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：招联：融合科技基因“生命力”，开创普惠金融“新引擎”

数字经济共促发展，普惠金融链接民生。

中央金融工作会议指出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。为未来金融加大力度支持实体经济的重点领域指明了方向。

随着数字经济的迅速发展，数字技术与普惠金融进入了有机结合阶段。近年来，数字金融与普惠金融的融合拓展了金融服务的边界和空间。作为招商银行与中国联通两家央企的合作典范，招联消费金融股份有限公司（下称“招联”）秉持着“以科技践行普惠，让信用不负期待”理念，为用户提供全线上、免担保、低利率的普惠消费信贷服务。真正做到“数字金融”与“普惠金融”两手抓，通过数智化升级更广泛服务消费者的金融需求，助力扩内需、促消费，为经济高质量发展贡献“招联力量”。

奋进九载，厚积薄发。招联已全面覆盖购物、旅游、教育、装修等众多消费场景，截至2023年底，招联注册用户超2亿人，累计发放贷款超2万亿元，累计纳税136亿元，主要业务指标位居行业前列。

创新为先 科技领航“前沿探索”

成长于“科创之都”，创新是招联与生俱来的基因。

2015年，作为纯线上消费金融“探路者”，招联在深圳前海诞生。扎根改革前沿，招联从创立初期便坚定了数字化方向，在同业首创纯线上化消费金融发展模式，自主构建了以“云技术”为基础的消费金融系统，成为首家“去IOE”的消费金融公司。原银保监会非银部在《中国金融》发表的署名文章《引领消费金融公司规范有序发展》中指出：“招联率先探索纯线上业务模式，标志着行业数字化转型的起点。”

纯线上消费金融模式对自建科技系统有着极高的要求。招联在创立之初便清晰认知到，消费金融下半场比拼的是科技触达能力和风控能力，并为此集中精力与资源，创新打造了IT驱动、产品创新、智慧服务、互联网风控、数字化运营、智能化催收六大核心能力，历经迭代优化，实现全流程数字化赋能，推动金融与科技的深度融合。

科技创新硕果累累的背后，是科技人才提供的源源动力。自2017年以来，招联先后与中科院、中山大学等高校成立联合实验室与研究中心，深化产学研合作。2022年初，招联获批设立“博士后创新实践基地”，主要聚焦AI技术在金融领域的探索及应用。多年来的产学研深度融合和人才发展战略，成为提升科技创新能力、吸引集聚科研人才、推动科技成果转化的“加速器”。2023年10月，招联与中国科学技术大学共同完成的“3D动作表示学习”“扩散生成图像检测”2篇论文在2023国际计算机视觉会议上发表，研究团队在深度伪造技术领域首创的“DIRE”模型，达到了该研究任务中最先进水平，这一成果得到了国际级平台的官方认可。

数字化技术具有集约性、规模性、智能性和稳定性等优势，正在普惠金融领域发挥着疏通堵点的重要作用。招联以敏锐洞察力和前沿理念认识到这一点，在行业领先建设降本增效的“必胜法宝”。2023年11月，招联发布了消费金融行业首个130亿参数开源大模型“招联智鹿”，与百度、阿里、OpenAI、清华大学等企业和高校自研大模型同期入榜国内权威榜单C-Eval（排名TOP20）和CMMLU（排名TOP10）。

测试显示，相较于人工作业，使用“招联智鹿”进行文本标注与生成的效能可提升百倍。以客服场景为例，该模型可节约时间成本近80%。未来，该模型还将应用于更多细分场景，如风控管理、代码生成、运营提升等，并在“智能体”技术、仿真模型、科技向善等方面持续探索。

理念超前、科技加持，多重要素在为招联降本增效的同时，也为后续扩大信贷服务覆盖面，实现“微利”可持续经营提供了有力保障，更为企业的“普惠之路”奠定了坚实基础。

普惠经营 产品惠及“千家万户”

星光不问赶路人，时光不负奋斗者。改革开放40余年，我国城镇化快速推进，城镇人口快速扩张，一代代“新市民”推动了经济、城市的快速发展。据披露数据显示，当前我国的新市民群体约有3亿人，占比超过20%。与此同时，新市民群体金融服务供给严重不足等问题也愈发突出。

由于缺乏车、房等固定资产，收入来源不稳定，且征信数据缺失，这些时代的“主角”长期处于普惠金融服务夹心层。面对金融机构严格的风控要求，他们在遇到困难时往往无法获得资金支持。“自信”，便是招联送给奋斗者的礼物。

2022年，招联创新推出个体奋斗者信贷解决方案——“自信”，支持客户自主管理和证明自己的信用，打破信息壁垒，让无数据、无场景的金融机构像朋友一样了解奋斗者客户，为客户提供及时有效的提额、降价、延期还款等服务。“我们支持7x24小时在线服务，通过AI语音助手的高效指引，让40%的客户在传统机构无法提供信贷服务的时间完成自助认证和审批，实现时间和空间上的无障碍服务。”招联相关负责人介绍，这一创新产品因其普惠性和创新性，成功上榜“2022年度深圳市金融创新奖”。

从面向大众领域的服务模式演变来看，“自服务”是服务模式的更高级形态，消费金融向“自服务”模式升级具有必然性。招联依托数字化和智能技术，重塑产品服务与运营支撑，全面打造出数智化自服务体系。与“自信”并行的“自愈”，即通过自助服务帮助逾期客户自我治愈，是招联自服务体系的另一重要环节。招联主动创新贷后管理方式，通过金融科技深入了解逾期客户的需求和困境，提供个性化的贴心还款服务，从“主动找客户”的传统贷后模式进化为“客户主动找”的新型贷后交互模式，不仅让客户感受到尊重和关怀，帮助客户自我治愈，同时也有效提升客户体验，呵护客户信用。

实践证明，“科技+业务”是普惠金融的最优解。“以‘自信’‘自愈’为代表的自服务体系，进一步拓宽了普惠金融和数字金融的服务半径。”招联相关负责人表示，“自信”服务已为超过1300万名客户降价，为超10万困难群众无条件减免利息。

肩负重任 科技向善“初心永驻”

在赋能自身发展外，招联也持续依托金融科技优势践行社会责任，推动科创成果为社会所用。

在金融诈骗高发的当下，如何整治金融欺诈乱象？成为各大机构需面对的另一课题。为此，招联始终坚持防诈宣传教育，通过开展金融知识普及和线上线下反欺诈活动，建立起全渠道多形式的宣传新模式，2023年覆盖金融消费者超3300万人。招联连续多年开展“金融知识进校园”“暑期三下乡”等社会公益实践活动，为超过400万大学生、超过600万乡村居民普及金融知识、提升金融风险防范意识。

凭借敢为人先的深圳基因和金融科技优势积累，招联自主构建出智能灵活的“风云”风控系统，并建立涉诈可疑交易识别管控系统，仅2023年一年就成功拦截近万名受骗客户交易，拦截借款金额超3亿元。强化自身科技反诈能力的同时，招联积极联动公安机关加强电信诈骗等违法行为打击，截至2023年底，已向公安部门报送涉诈信息超3万条。

《金融标准化“十四五”发展规划》提出有效推进普惠金融标准建设，包括推广“金融标准+乡村振兴”工作模式，以标准助推农村金融服务体系建设。

紧跟时代步伐，把握时代命脉。招联积极投身于乡村振兴建设，探索电商助农新模式。为充分发挥电商平台作用，打通农特产品销售渠道，招联于2023年结合“乡村振兴惠农计划”持续丰富上架农特产品，同时也在不断扩大分期商城对口帮扶县市数量。截至2023年底，招联助农商城共上架多个国家对口帮扶乡县的1000多款农特产品，并积极给予专项补贴，农产品销量环比增长约8.5倍，切实促进农户增收。

作为深圳唯一、粤港澳大湾区首家消费金融公司，招联用九年耕耘将“数智化”锻造为自身核心竞争力，成为消费金融“排头兵”。面向未来，招联将继续写好“数字金融”与“普惠金融”大文章，用“科技之光”照亮“奋斗者之路”，以先行之姿，为消费金融高质量发展注入澎湃动力。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：1-2月份我国新动能新优势不断培育壮大
　　人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的“2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会”上表示，今年前两个月，新动能新优势不断培育壮大，发展新质生产力有助于促进国民经济实现良性循环，巩固和增强经济回升向好态势。 刘爱华表示，在过去一年，现代化产业体系建设取得重要进展，一批高端化、智能化、绿色化新兴产业快速崛起，关键核心技术攻关成果丰硕，人工智能、量子技术等前沿领域创新成果不断涌现。…
国家统计局：居民消费价格企稳回升 下阶段预计将呈温和上涨态势
　　人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的“2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会”上表示，2月份，在春节期间居民出行、购物等消费需求较快增长带动下，居民消费价格企稳回升。 一是环比涨幅明显扩大。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部