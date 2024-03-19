人民网北京3月19日电 （欧阳易佳）据中国南水北调集团消息，截至3月18日14时，南水北调东中线一期工程累计调水突破700亿立方米（含东线一期北延应急供水工程），相当于黄河多年平均天然径流量的1.5倍，沿线7省市1.76亿人从中受益，提升了40多座大中城市经济社会高质量发展空间，为京津冀协同发展、中部崛起、乡村振兴、雄安新区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略实施提供了有力的水资源支撑和水安全保障。

据悉，在调入北方的700亿立方米的南水中，中线一期工程向北京、天津、河南、河北调水625.93亿立方米，东线一期工程向山东调水67.77亿立方米，东线北延应急供水工程向黄河以北供水6.30亿立方米。

中国南水北调集团相关负责人表示，700亿立方米南水保障了受水区群众的饮水安全，受水区群众从“缺水吃”到“有水吃”，再到“吃好水”转变。

“中线工程水质稳定达到地表水Ⅱ类标准及以上，东线工程水质稳定达到Ⅲ类。”该负责人说，“河北黑龙港流域、山东省夏津、武城等地群众告别高氟水、苦咸水，北京居民自来水硬度由过去的380毫克每升降至120毫克每升。南水占北京市城区供水量70%以上，几乎占天津市主城区供水量的100%，占郑州市中心城区供水量90%，占石家庄市城区供水量75%以上。”

(责编：方经纶、吕骞)

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