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金融监管总局：对人身保险公司进行分级分类管理

2024年03月19日14:41 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，金融监管总局印发了《人身保险公司监管评级办法》（以下简称《评级办法》）。金融监管总局有关司局负责人表示，《评级办法》有助于提升人身保险公司监管效能，促进人身保险业高质量发展。

具体来看，对市场的影响主要体现在以下几方面：

一是增强人身保险业风险防控有效性。《评级办法》根据监管实践建立了风险信息库，用于对人身保险公司进行日常监测和监管评估，将提高人身保险公司风险识别和预警能力，做到早识别、早预警、早暴露、早处置。

二是提升人身保险业服务经济社会能力。《评级办法》在评估指标体系中引入特别加分项，体现人身保险公司履行环境社会治理（ESG）责任所做出的贡献，引导行业通过绿色保险、普惠保险等，更好服务共同富裕、“双碳”等国家战略。

三是推动人身保险公司差异化经营。监管部门将根据监管评级结果，对各人身保险公司进行分级分类管理。分类监管的实施，有助于引导人身保险公司形成与其风险水平相适应的发展模式，推动人身险业回归保障本源，实现高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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