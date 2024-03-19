人民网北京3月19日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为进一步加强消费金融公司监管，防范金融风险，优化金融服务，促进行业高质量发展，金融监管总局修订发布了《消费金融公司管理办法》（以下简称《办法》），4月18日起施行。

《办法》监管指标主要有哪些变化？金融监管总局有关司局负责人介绍，一是增加担保增信贷款业务监管指标。鉴于部分消费金融公司高度依赖融资担保公司、保险公司风险兜底，不利于提升自主风控能力，而且间接抬高贷款综合利费水平，《办法》要求担保增信贷款余额不得超过全部贷款余额的50%。二是增加流动性比例监管指标。结合消费金融公司经营特征和风险特点，在审慎测算基础上，《办法》规定“流动性比例”不得低于50%。

(责编：罗知之、吕骞)

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