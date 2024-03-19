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业界：提升服务质量注重消费体验 成白酒行业发展新方向

2024年03月19日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者孙博洋）第110届全国糖酒会展览部分将于3月20日至22日在成都举办。

在糖酒会期间，近百场行业论坛、对话等活动举办，在多场白酒行业相关论坛上，业内人士认为，随着消费趋势的变化，行业应该不断创新营销模式和服务方式，来适应不同消费群体的需求尤其是年轻消费群体的差异化消费体验。

对此，衡水老白干销售公司总经理贺延昭表示，在2023年，公司提出了“技术市场化，营销技术化”的理念，通过市场调研，了解消费者尤其是年轻消费群体的需求、喜好，再通过技术创新升级，提升和改良产品品质，满足消费者的需求，提升消费体验。

在文化营销方面，近年来随着文化自信的提出，中华传统文化正在复兴，而中国白酒作为中华传统文化的载体之一，传统文化成为赋能品牌，讲好白酒故事的重要手段，通过帮助消费者了解历史上白酒与传统文化碰撞出的火花，让更多消费者爱上传统文化，品味中国白酒。

在体验营销方面，贺延昭介绍，过去白酒企业营销模式属于“厂-商-店”的传统营销模式，酒企更重视B端，近年来，随着消费者需求的多样化，除对产品本身品质要求提升以外，对包括服务在内的消费体验也提出了新的要求。

贺延昭表示，面对当前消费市场的新趋势，企业提出了通过赋能经销商、开设体验店等管理下沉的方式，开发B端，赋能标准化运营，达到“BC”一体，实现精准高效的市场覆盖，从而达到让C端消费者认可产品的品牌价值，达到好的营销效果。

同时，贺延昭介绍到，目前企业还通过线下体验店和电商平台，打通了产品消费“最后一公里”的瓶颈，让消费者更便捷的获得产品，提升了消费者的消费体验，这也是企业数字化营销的一部分。

对于今年白酒行业发展趋势，贺延昭提出了自己的看法，他认为，2024年，白酒行业的品牌集中度进一步加强，区域酒或省酒也越来越向省级头部品牌集中。

(责编：王震、吕骞)
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