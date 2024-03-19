国资委：超前部署研究先进储能等战略性前沿技术
2024年03月19日15:48 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者王连香）据国资委网站消息，3月18日，国务院国资委党委召开扩大会议，深刻认识推动新能源高质量发展和保障国家能源安全的重要性，紧密结合国资央企实际，研究具体贯彻落实举措，更好发挥中央企业主力军作用，为筑牢国家能源安全屏障作出更大贡献。
会议认为，中央企业是保障我国能源安全的国家队、主力军，要进一步提高政治站位，坚持先立后破，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新能源体系，加大油气勘探开发力度，推动油气增储上产，加快天然气产供储销体系建设，提高煤电基础保障水平，持续加大非化石能源的规模开发和综合利用，确保能源供应安全稳定。
会议指出，要推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，做强做优主业、提升效率效益，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系；推动能源科技加快创新，发挥能源技术变革作用，明确能源技术开发应用重点，充分考虑资源条件、技术基础、环境容量、经济合理等因素，集中力量突破一批关键重大技术装备，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力；加大国际能源合作力度，在绿色技术、绿色装备、绿色服务等方面持续深化与各国企业的交流协作，有序推进新能源产业链合作，着力构建能源绿色低碳转型共赢新模式。
(责编：王连香、吕骞)
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