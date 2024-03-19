人民网北京3月19日电 （记者王震）郑州商品交易所19日发布公告，在尿素品种实行“集团交割、就近提货”机制，在部分非基准交割区域通过交割厂库动态调整升贴水、提货人选择提货点的方式满足不同区域产业企业参与尿素期货交割的需求。

根据公告，尿素“集团交割、就近提货”实施方式为：交割厂库在部分非基准交割区域增加一处提货点，同时公布对应基准交割区域的已有提货点，非基准交割区域提货点的升贴水由交割厂库根据现货实际动态调整。提货人根据公布的升贴水，可以选择在该非基准提货点提货，也可以选择该厂库在基准交割区域对应的已有提货点提货。在非基准交割区域提货时，由厂库和提货人按照选择时间对应公布的升贴水自行结算。该项机制自2024年6月第16个交易日开始实施。

(责编：王震、吕骞)

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