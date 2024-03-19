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农村公路防灾减灾工作需循序渐进、协同联动

2024年03月19日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步提升农村公路防灾减灾能力的意见》（以下简称《意见》），要求健全完善农村公路防灾减灾体系，提升基础设施抵御灾害能力，减少灾害对农村公路的损毁，加快抢险救灾和恢复通行，更好保障人民群众生命财产安全。

交通运输部公路局局长周荣峰介绍，一分部署，九分落实。农村公路防灾减灾工作是一项长期的系统工程，需要统筹谋划、循序渐进、协同联动。具体需要做到以下几个方面：

一是加强组织领导。要进一步夯实县级人民政府主体责任，不断完善农村公路防灾减灾工作机制。督促各级交通运输主管部门强化责任落实，因地制宜、分类施策、有序推进，扎实开展农村公路防灾减灾工作。同时，要发挥三级“路长”作用，加强日常管理及责任落实。

二是强化资金保障。要推动建立农村公路防灾减灾经费保障机制，加大防灾减灾资金投入。此外，还要发挥交通强国建设试点工作引领作用，持续推进农村公路灾毁保险。

三是加强技术支撑。要引导加强经济适用的农村公路防灾减灾新技术研发和应用，推进农村公路“一路一档”信息化建设，提升农村公路风险识别和应急处置能力。

四是积极宣传引导。要强化农村公路防灾减灾工作宣传引导，大力宣传工作成效、典型案例和创新做法，持续深化农村公路防灾减灾工作。

(责编：王连香、吕骞)
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