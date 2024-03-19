国家统计局：1—2月份原油、天然气、电力生产稳定增长
人民网北京3月19日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，1—2月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤生产有所下降，原油、天然气、电力生产稳定增长。
原煤、原油和天然气生产及相关情况
原煤生产有所下降，进口较快增长。1—2月份，规上工业原煤产量7.1亿吨，同比下降4.2%，上年12月份为增长1.9%；日均产量1175万吨。进口煤炭7452万吨，同比增长22.9%，继续保持较快增长。
原油生产稳定增长，进口增速加快。1—2月份，规上工业原油产量3511万吨，同比增长2.9%，增速比上年12月份放缓1.7个百分点；日均产量58.5万吨。进口原油8831万吨，同比增长5.1%，增速比上年12月份加快4.5个百分点。
原油加工增速有所加快。1—2月份，规上工业原油加工量11876万吨，同比增长3.0%，增速比上年12月份加快1.9个百分点；日均加工197.9万吨。
天然气生产增速加快，进口保持较快增长。1—2月份，规上工业天然气产量417亿立方米，同比增长5.9%，增速比上年12月份加快3.0个百分点；日均产量6.9亿立方米。进口天然气2210万吨，同比增长23.6%，增速比上年12月份放缓0.1个百分点。
电力生产情况
电力生产保持稳定。1—2月份，规上工业发电量14870亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年12月份加快0.3个百分点；日均发电247.8亿千瓦时。
分品种看，1—2月份，规上工业火电增速加快，水电、风电、太阳能发电增速放缓，核电由降转升。其中，规上工业火电增长9.7%，增速比上年12月份加快0.4个百分点；规上工业水电增长0.8%，增速放缓1.7个百分点；规上工业核电增长3.5%，上年12月份为下降4.2%；规上工业风电增长5.8%，增速放缓1.6个百分点；规上工业太阳能发电增长15.4%，增速放缓1.8个百分点。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农村公路防灾减灾工作需循序渐进、协同联动
- 人民网北京3月19日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步提升农村公路防灾减灾能力的意见》（以下简称《意见》），要求健全完善农村公路防灾减灾体系，提升基础设施抵御灾害能力，减少灾害对农村公路的损毁，加快抢险救灾和恢复通行，更好保障人民群众生命财产安全。 交通运输部公路局局长周荣峰介绍，一分部署，九分落实。…
- 匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段安全平稳运营两周年
- 人民网北京3月19日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，3月19日，中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）安全平稳运营满两周年，累计发送旅客超683万人次，极大便利了沿线民众出行，诺苏段（诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境）工程建设加快推进，将于年底前具备开通运营条件，为促进中国与中东欧国家深化合作、服务高质量共建“一带一路”发挥了积极作用。 中国铁路国际有限公司有关负责人介绍，匈塞铁路北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长341.7公里，其中匈牙利境内158.7公里、塞尔维亚境内长183公里，是中国与中东欧合作的旗舰项目，也是高质量共建“一带一路”的重点项目。…
- 评论
- 关注