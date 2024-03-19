人民网北京3月19日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，1—2月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤生产有所下降，原油、天然气、电力生产稳定增长。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产有所下降，进口较快增长。1—2月份，规上工业原煤产量7.1亿吨，同比下降4.2%，上年12月份为增长1.9%；日均产量1175万吨。进口煤炭7452万吨，同比增长22.9%，继续保持较快增长。

原油生产稳定增长，进口增速加快。1—2月份，规上工业原油产量3511万吨，同比增长2.9%，增速比上年12月份放缓1.7个百分点；日均产量58.5万吨。进口原油8831万吨，同比增长5.1%，增速比上年12月份加快4.5个百分点。

原油加工增速有所加快。1—2月份，规上工业原油加工量11876万吨，同比增长3.0%，增速比上年12月份加快1.9个百分点；日均加工197.9万吨。

天然气生产增速加快，进口保持较快增长。1—2月份，规上工业天然气产量417亿立方米，同比增长5.9%，增速比上年12月份加快3.0个百分点；日均产量6.9亿立方米。进口天然气2210万吨，同比增长23.6%，增速比上年12月份放缓0.1个百分点。

电力生产情况

电力生产保持稳定。1—2月份，规上工业发电量14870亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年12月份加快0.3个百分点；日均发电247.8亿千瓦时。

分品种看，1—2月份，规上工业火电增速加快，水电、风电、太阳能发电增速放缓，核电由降转升。其中，规上工业火电增长9.7%，增速比上年12月份加快0.4个百分点；规上工业水电增长0.8%，增速放缓1.7个百分点；规上工业核电增长3.5%，上年12月份为下降4.2%；规上工业风电增长5.8%，增速放缓1.6个百分点；规上工业太阳能发电增长15.4%，增速放缓1.8个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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