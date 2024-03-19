人民网北京3月19日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，3月19日，中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）安全平稳运营满两周年，累计发送旅客超683万人次，极大便利了沿线民众出行，诺苏段（诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境）工程建设加快推进，将于年底前具备开通运营条件，为促进中国与中东欧国家深化合作、服务高质量共建“一带一路”发挥了积极作用。

中国铁路国际有限公司有关负责人介绍，匈塞铁路北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长341.7公里，其中匈牙利境内158.7公里、塞尔维亚境内长183公里，是中国与中东欧合作的旗舰项目，也是高质量共建“一带一路”的重点项目。匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段全长约80公里，通过既有线改造和新建二线后，于2022年3月19日开通运营，列车最高运行时速由原来的40至50公里提升至200公里，两地间列车运行时间由原来的90分钟以上压缩至30分钟左右。该区段开通运营两年来，中国国家铁路集团有限公司所属的中国铁路国际有限公司牵头组建的中方联营体，坚持共商共建共享原则，协助塞尔维亚政府、企业，做好贝诺段运营保障工作，为沿线经济社会发展注入了新活力。

一是旅客发送量逐年增长。安全高效、便捷舒适的高速铁路，为旅客创造了更好的出行体验，受到沿线民众普遍青睐，旅客发送量持续大幅增长，列车上座率保持较高水平，开通运营第二年旅客发送量较前一年增加96万人次，同比增长33%。目前，日均开行旅客列车62列，单日最高旅客发送量15059人次，累计发送旅客超683万人次。

二是辐射效应日益凸显。匈塞铁路贝诺段大幅缩短了沿线城市间的旅行时间，有效降低了出行成本，“同城效应”日益显现，越来越多的人开启了双城通勤的生活新模式。高铁加速了沿线人流、物流、资金流、信息流的流动，带动商业开发和旅游产业发展，乘坐高铁游览沿线历史文化名胜的旅客日益增多，创造了大量就业岗位，为更多企业带来了发展机遇，极大促进了区域经济社会发展。

三是运营水平持续提升。中方联营体全力支持匈塞铁路贝诺段运营工作，共派出技术人员465人次协助塞方员工做好应急处置、节假日运输和安全保障等。在中国相关部门支持下，举办匈塞铁路建设与运营维护研修班，分享中国铁路基础设施建设运维经验，已有40余名塞方铁路员工通过系统培训，成为高铁技术骨干。

(责编：王连香、吕骞)

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