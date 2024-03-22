人民网北京3月22日电 （记者申佳平）3月22日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年全国网上零售额达15.4万亿元，连续11年稳居全球第一。

中国国际电子商务研究中心电商首席专家李鸣涛表示，作为数字经济的重要业态，网购消费持续发挥稳增长、促消费作用。《报告》显示，2023年，实物商品网上零售额比上年增长8.4%，增速比上年加快2.2个百分点；占社会消费品零售总额的比重达到27.6%，占比较上年提升0.4个百分点。截至12月，我国网络购物用户规模达9.15亿人，较2022年12月增长6967万人，占网民整体的83.8%。

李鸣涛指出，2023年电子商务市场发展呈现出三个方面新特点。

一是业态增长取得新突破。2023年，我国跨境电商保持较快增长，成为外贸重要新动能。全年跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%，比全国进出口增长速度高出15.4个百分点。农产品直播等农村电商蓬勃发展，推动乡村新业态进一步繁荣。全年农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和0.59万亿元，增速均高于网上零售额总体水平。

二是平台企业拓展新领域。网络购物平台企业加速打造工业品一站式采购平台，通过开展工业品线上销售、探索工业供应链服务等方式，推动工业品采购线上市场快速增长，同时带动上游工业企业数字化转型，助力构建畅通的工业品流通市场。数据显示，淘宝天猫工业品市场年交易额超过千亿元，京东工业已服务超过六千个重点企业和二百万个中小企业。

三是用户消费出现新亮点。国货“潮品”消费、绿色消费、智能产品消费等新的消费增长点不断形成。在网上购买过国货商品的用户，占网络购物总体用户的比例达58.3%；在网上购买过绿色产品的用户，占网络购物总体用户的比例达29.7%；购买过智能家电、可穿戴设备等智能产品的用户，占网络购物总体用户的比例达21.8%。网购消费新热点的不断涌现，反映出我国消费升级的大趋势、大潮流正在加速形成。

(责编：申佳平、吕骞)

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