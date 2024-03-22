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报告显示：37.8%新网民首次上网时使用的是网络视频应用

2024年03月22日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者申佳平）3月22日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年12月，我国网络视频用户规模达10.67亿人，占网民整体的97.7%。其中37.8%新网民首次上网时使用的是网络视频应用。

《报告》显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。其中，我国网络视频用户规模达10.67亿人，占网民整体的97.7%。新入网的2480万网民中，37.8%的人第一次上网时使用的是网络视频应用，较排名第二的即时通信（16.1%）高出21.7个百分点。

中国网络视听节目服务协会副秘书长周结表示，作为对新网民最具吸引力的互联网应用，我国网络视频（含短视频）发展环境持续优化，内容供给不断丰富，推动行业发展迈上新台阶。

一是发展环境持续优化。2023年，工业和信息化部等部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，全面推进视听电子产业发展，提振视听电子消费，为网络视频行业高质量发展进一步明确了方向。8月以来，电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理深入开展，取得明显成效。截至10月底，1.29亿有线电视、IPTV、互联网电视终端完成整改，收费包压缩减少50%以上，收费行为更加规范透明。

二是内容供给不断丰富。以微短剧为代表的网络视频内容蓬勃发展，实现“量增质升”。2023年微短剧拍摄备案量达3574部、97327集，分别同比增长9%、28%。网络视频平台纷纷推出精品扶持计划，鼓励高质量微短剧创作。同时加快出海步伐，将海外本土化题材与中国短剧叙事结构相结合，推动中华优秀文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。

(责编：申佳平、吕骞)
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