人民网北京3月22日电 （焦磊、实习生张泊洋）3月20日，由828巨人港主办的“数字交通高质量发展研讨会”在北京举办。论坛的主题为“智构交通生态·产数融合赋能”，邀请来自智慧交通领域的政产学研代表，共商智慧交通生态发展未来，以及交通产业链与供应链的发展提升之道。

会议期间，参会嘉宾围绕“智能交通治理现状、风险与发展趋势”的圆桌论坛话题，进行了经验分享与对话。

目前，交通产业智能化趋势明显，智能交通技术产业化加快，市场规模持续扩大，有力推进了交通基础设施和载运工具数字化、网络化，以及运营管理智能化、自动化。

“数字汽车能在数字交通里面带来的连接，能够给智慧交通带来新的突破点的路径，通过数据治理或者大模型，一是解决底层数据的能力问题，二是能够扩散本身数据的功能性问题。”大卓智能科技有限公司战略合作总监徐晓祥表示，数字汽车将是网联汽车、智能汽车、电动汽车的一个新的突破点，能够让交通更智慧，缓解交通治理的困难。

“车路协同这项技术本身是连接智能网联和智能交通的关键技术支撑点，也是发展有中国特色的智慧交通的一个最优解。”针对哪些关键技术将扮演重要角色，北京星云互联科技有限公司CFO王晓宁表示，V2X技术可以非常好地提升道路交通安全的技术。V2X从实际上来讲是新一代的信息通信技术，主要是通过4G和5G的网联技术以及LTV2X直联通信来解决车和车、车和路、车和人、车和云、车和网数据的交互，从而实现整个数据的协同、决策和控制，来改变交通的整体安全和效率，重塑车和路之间的关系。

现代物流是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、建设现代化经济体系等方面发挥重要作用。

“搭建这样一个平台，从效率来讲，把原来线下配货形式搬到线上，简化中间环节。”满帮集团公共事务部总经理、公共政策研究中心主任孔庆峰表示提到新质生产力，最重要的就是提升全要素的生产率。把劳动者、劳动资料和劳动工具包括生产力的要素进行优化组合，使成本上、效率上得到提升。

当前，自动驾驶是智慧交通最典型的落地应用之一。谈及自动驾驶技术，徐晓祥分享了四点在开发过程中自动驾驶独特的解决方案：第一，规模化，实行量产；第二，国际化，把国际作为重点战略；第三，比传统或者过往的自动驾驶的视野更广；第四，长周期的迭代性。

近年来，车路云一体化是智慧交通发展的重要路径之一，涉及到众多产业。

“我们在车路云产业协同上面临着挑战，车路云产业协同涉及的链条比较长，针对产业发展，我们提出的战略方式叫一核两翼。一核就是始终坚持技术创新、技术引领为我们的方向，深耕整个V2S技术；两翼就是围绕两端，一个是车端的业务，还有路端的业务开拓。”王晓宁说。

智能座舱、车载娱乐等汽车应用是汽车智能化发展的重要落脚之一。

“汽车其实是集中了全球最优质的客户，我们要服务好车主，服务好场景化，打造新的场景化的消费，内容生态需要找到用户愿意付费的场景。”北京雷石天地电子技术有限公司副总经理、车载业务负责人王翔宇表示。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

“828巨人港”立足北京，辐射全国，着眼未来，协力做好优质企业培育与专精特新小巨人企业服务，以加快形成新质生产力为目标，助推实现经济社会高质量发展。通过线上平台运营、线下资源对接，以独特的“4+N”产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态。

(责编：王震、吕骞)

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