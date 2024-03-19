人民网北京3月19日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步提升农村公路防灾减灾能力的意见》（以下简称《意见》），要求健全完善农村公路防灾减灾体系，提升基础设施抵御灾害能力，减少灾害对农村公路的损毁，加快抢险救灾和恢复通行，更好保障人民群众生命财产安全。

交通运输部公路局局长周荣峰介绍，近年来，交通运输部加强交通运输重要基础设施安全防护，持续提升农村公路防灾减灾能力，保障农民群众安全便捷出行。具体工作内容主要包括四个方面：

一是不断提升农村公路网韧性。包括启动新一轮农村公路建设和改造，指导各地深入实施农村公路骨干路网提档升级、基础路网延伸完善等“四好农村路”助力乡村振兴工程，总体按照三级及以上等级技术标准，加快推进乡镇及主要经济节点对外快速骨干农村公路建设，大力实施老旧公路改造，推动乡镇对外双通道建设。“十三五”以来，全国累计完成新改建农村公路超200万公里，农村公路里程达460万公里，等级路占比超96%，农村公路网络加快完善、基础设施条件显著提升，为整体提升农村公路抵御灾害能力提供了保障。

二是持续推进安全防治工作。包括加快推进农村公路危旧桥梁改造，扎实开展公路安全设施精细化提升行动，深入实施农村公路安全生命防护工程。“十三五”以来，全国共实施农村公路危旧桥改造5.2万座，危桥比例从14.6%下降至约2%；实施农村公路安全生命防护工程超110万公里，基本完成乡道及以上农村公路的安全隐患整治，农村公路防灾减灾和桥梁安全耐久水平持续提升。

三是加强巡查巡护。包括指导各地健全完善农村公路“路长制”运行长效机制，充分发挥各级路长在农村公路建设、管理、养护、运营及安全等方面牵头协调作用，建立农村公路巡查处置工作机制。同时，引导各地全面推行农村公路信息化管理，提升农村公路基础设施安全管理效能。

四是强化资金保障。包括将农村公路建设、危桥改造、安全生命防护工程及灾害防治等纳入车辆购置税收入补助地方资金支持范围，并将相关任务完成情况作为奖补资金绩效考核重要因素。同时，开展农村公路灾毁保险试点，拓宽灾毁资金筹措渠道，探索建立农村公路防灾减灾资金保障长效机制。

(责编：王连香、吕骞)

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