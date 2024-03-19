人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：1—2月份社会消费品零售总额增长5.5%

2024年03月19日15:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月19日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，1—2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额74194亿元，增长5.2%。

按经营单位所在地分，1—2月份，城镇消费品零售额70437亿元，同比增长5.5%；乡村消费品零售额10870亿元，增长5.8%。

按消费类型分，1—2月份，商品零售71826亿元，同比增长4.6%；餐饮收入9481亿元，增长12.5%。

按零售业态分，1—2月份限额以上零售业单位中专业店、便利店、品牌专卖店、超市零售额同比分别增长7.8%、5.8%、4.2%、0.9%，百货店下降3.0%。

1—2月份，全国网上零售额21535亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额18206亿元，增长14.4%，占社会消费品零售总额的比重为22.4%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长26.1%、17.8%、10.8%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农村公路防灾减灾工作需循序渐进、协同联动
　　人民网北京3月19日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步提升农村公路防灾减灾能力的意见》（以下简称《意见》），要求健全完善农村公路防灾减灾体系，提升基础设施抵御灾害能力，减少灾害对农村公路的损毁，加快抢险救灾和恢复通行，更好保障人民群众生命财产安全。 交通运输部公路局局长周荣峰介绍，一分部署，九分落实。…
匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段安全平稳运营两周年
　　人民网北京3月19日电 （记者王连香）记者从中国铁路国际有限公司获悉，3月19日，中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）安全平稳运营满两周年，累计发送旅客超683万人次，极大便利了沿线民众出行，诺苏段（诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境）工程建设加快推进，将于年底前具备开通运营条件，为促进中国与中东欧国家深化合作、服务高质量共建“一带一路”发挥了积极作用。 中国铁路国际有限公司有关负责人介绍，匈塞铁路北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长341.7公里，其中匈牙利境内158.7公里、塞尔维亚境内长183公里，是中国与中东欧合作的旗舰项目，也是高质量共建“一带一路”的重点项目。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部