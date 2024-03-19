国家统计局：1—2月份社会消费品零售总额增长5.5%
2024年03月19日15:38 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，1—2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额74194亿元，增长5.2%。
按经营单位所在地分，1—2月份，城镇消费品零售额70437亿元，同比增长5.5%；乡村消费品零售额10870亿元，增长5.8%。
按消费类型分，1—2月份，商品零售71826亿元，同比增长4.6%；餐饮收入9481亿元，增长12.5%。
按零售业态分，1—2月份限额以上零售业单位中专业店、便利店、品牌专卖店、超市零售额同比分别增长7.8%、5.8%、4.2%、0.9%，百货店下降3.0%。
1—2月份，全国网上零售额21535亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额18206亿元，增长14.4%，占社会消费品零售总额的比重为22.4%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长26.1%、17.8%、10.8%。
(责编：杨曦、吕骞)
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