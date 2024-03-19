人民网北京3月19日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布数据显示，2024年1—2月份，全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点。

其中，制造业投资增长9.4%，增速加快2.9个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.3%，增速加快0.4个百分点。从环比看，2月份固定资产投资（不含农户）增长0.88%。2024年1—2月份，民间固定资产投资26753亿元，同比增长0.4%。

分产业看，第一产业投资858亿元，同比下降5.7%；第二产业投资15837亿元，增长11.9%；第三产业投资34152亿元，增长1.2%。

第二产业中，工业投资同比增长11.9%。其中，采矿业投资增长14.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长25.3%。

第三产业中，铁路运输业投资同比增长27.0%，道路运输业投资增长8.3%，水利管理业投资增长13.7%。

分地区看，东部地区投资同比增长5.9%，中部地区投资增长4.2%，西部地区投资下降3.9%，东北地区投资增长13.8%。

分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长4.1%，港澳台企业固定资产投资增长6.4%，外商企业固定资产投资下降14.1%。

(责编：杨曦、吕骞)

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