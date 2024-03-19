大商所：将上线小节有效指令属性业务
2024年03月19日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者王震）据大连商品交易所网站消息，大连商品交易所将自2024年3月25日交易（即3月22日夜盘交易小节）起上线小节有效指令属性（简称GIS）业务。
据悉，小节有效指令属性是指该指令只在本交易小节有效，本小节结束后，未成交部分立即撤销的指令属性。适用场景包括：集合竞价期间不接受附加GIS的指令，连续竞价交易期间接受附加GIS的指令；限价指令和限价止损（盈）指令可以附加GIS，做市商双边报价指令可以附加GIS；市价指令和套利交易指令不可附加GIS；GIS不适用于已附加FAK和FOK属性的指令。
(责编：王震、吕骞)
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