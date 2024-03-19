上海国际能源交易中心调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额
2024年03月19日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者王震）据上海期货交易所网站消息，近日，上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知。
根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》的有关规定，经研究决定，自2024年3月20日（周三）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货合约日内开仓交易的最大数量如下。
实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
(责编：王震、吕骞)
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