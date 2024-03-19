原标题：迪思AI智链平台上线多个垂直行业小模型

3月18日，迪思AI智链平台再度升级，上线聚焦3C、快消、金融、医药等重点垂直行业的轻量化小模型。这是迪思在AIGC+营销领域的又一重要举措，拓宽了AIGC在营销领域的行业应用，也宣告了迪思从“覆盖全链路”到“赋能全行业”的AIGC+营销战略升级。

迪思垂直行业轻量化小模型以科大讯飞“星火认知大模型”为技术底座，通过迪思私有化数据训练和专业化系统配置，其精细化的数据可覆盖品牌旗下的全系产品。随着此次四个垂直行业轻量化小模型的推出，迪思AI智链平台至今已覆盖包括汽车、3C、快消、金融及医药在内的五大领域，为各行业品牌及产品营销提供更精准、更高效、更优质的内容解决方案。通过这一利器，营销人员只需轻松点选，即可根据用户的核心信息等指令，高效精准地创作出定制化、多样化、高质量的新闻稿、讲话稿、社交媒体种草等各类文案内容，一站式满足品牌或产品在营销传播中的多样化内容需求。

未来，迪思传媒还将继续加大在AIGC方面的研发投入，积极探索和拓宽AIGC的应用边界，为更多客户提供智能化、个性化的产品服务，助力营销产业“数据+技术+内容进化”的蓬勃发展，为AIGC时代的营销深度赋能。（记者 向炎涛）

(责编：董童、杨迪)

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