今年前2个月我国民间投资增速由负转正
2024年03月19日16:56 | 来源：新华网
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新华社北京3月19日电（记者魏玉坤）随着各项宏观调控政策持续落地显效，我国民间投资增速由负转正。国家统计局日前发布的数据显示，今年1至2月份，我国民间投资同比增长0.4%，2023年全年为下降0.4%。
分行业看，前2个月，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业，采矿业，租赁和商务服务业民间投资增长较快，同比分别增长30.1%、20.5%、14.8%和14.0%；制造业民间投资增长11.6%，增速高于全部制造业投资2.2个百分点；基础设施民间投资增长7.9%，增速高于全部基础设施投资1.6个百分点。
统计数据显示，1至2月份，民间投资占全部投资比重为52.6%，比上年全年提高2.2个百分点；民间项目投资（扣除房地产开发民间投资）同比增长7.6%。
民间投资是全社会固定资产投资的主力军，也是提升投资质量、增强投资活力的关键力量。今年政府工作报告指出，着力稳定和扩大民间投资，落实和完善支持政策，实施政府和社会资本合作新机制，鼓励民间资本参与重大项目建设。进一步拆除各种藩篱，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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