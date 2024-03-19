新华社北京3月19日电（记者宋晨）为切实破解高校和科研院所专利转化难、广大中小企业技术获取难的“两难”问题，培育更多依靠专利技术成长起来的科技型创新型中小企业，国家知识产权局等五部门日前联合印发方案。

记者从国家知识产权局了解到，这份《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》的总体思路是面向具备创新能力的科技型创新型中小企业，采取“普惠服务+重点培育”相结合方式，以专利产业化促进中小企业成长。

方案提出，到2025年，实现中小企业知识产权意识和专利产业化能力水平的提升；重点培育样板企业，并从中打造一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业，助推符合条件的企业成功上市，形成专利产业化促进科技型创新型中小企业快速成长壮大的有效路径；形成一批具有市场竞争力的专利密集型产品，从而体现专利产业化在实现专利价值、提升企业经济效益和市场竞争力等方面的成效。

国家知识产权局相关负责人介绍，方案以专利产业化为出发点和落脚点，将专利链融入创新链、产业链、人才链、服务链，促进创新资源要素有效流动和高效配置，助力企业加速成长壮大。

此外，方案还聚焦扩大知识产权公共服务产品知晓率，提升公共服务惠及面，引导企业用好信息公共服务产品。同时支持建设一批重点产业专题数据库，降低中小企业信息利用门槛和成本。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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