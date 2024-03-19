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评估特色农产品发展 即将“多一把尺”

2024年03月19日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （方经纶）据19日农业农村部官网消息，农业农村部信息中心牵头研制的农业行业标准《特色农产品价格指数编制与发布规范（征求意见稿）》（下文简称《规范》），按照农业行业标准制修订管理有关要求，向社会公开征求意见。

实际上，近年来一些地方政府、科研院所以及市场机构已编制发布了多个特色农产品价格指数。

农业农村部信息中心指出，目前的特色农产品价格指数在发挥积极作用的同时，也存在价格指数编制科学性差、信息不公开不透明等诸多问题，难以确保指数的客观性、真实性、准确性，难以真正发挥价格指数对特色产业的信息引导作用，也不利于各级政府部门准确把握和调控产业发展。

标准颁布之后，将为地方政府、科研院所和市场机构等主体开展特色农产品价格指数编制与发布工作提供通用技术标准。

具体有哪些利好？根据农业农村部信息中心发布的《规范》编制说明，特色农产品价格指数标准的研制，有利于进一步完善特色农产品价格形成机制，促进特色农产品优势区建设，并且有利于价格指数信息资源利用，为政府部门提供数据支撑与决策支持服务。此外，还有利于进一步开发农产品保险和期货衍生品等金融产品，充分挖掘特色农业产业数字经济价值。

(责编：方经纶、吕骞)
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