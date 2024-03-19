国办：全面清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施
2024年03月19日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者王震）据中国政府网消息，近日，国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（以下简称《行动方案》）。
关于优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务，《行动方案》提出，清理违反公平竞争的行为和政策措施。及时处理经营主体反映的政府采购、招标投标、资质许可、标准制定、享受补贴等方面对外商投资企业的歧视行为，对责任主体予以通报并限期整改。加快制定出台政府采购本国产品标准，在政府采购活动中对内外资企业生产的符合标准的产品一视同仁、平等对待。全面清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。
(责编：王震、吕骞)
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