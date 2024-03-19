人民网北京3月19日电 （记者申佳平）据“工信微报” 消息，2023年，我国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%。截至2023年底，我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%。我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。

充电服务网点密度持续增加，充电便利性大幅提升。2023年，我国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%；新增随车配建私人充电桩245.8万台，同比上升26.6%；高速公路沿线具备充电服务能力的服务区约6000个，充电停车位约3万个。在公共充电桩中，快充桩数量占比已提升至44%。换电基础设施建设加快，2023年，我国新增换电站1594座，累计建成换电站3567座。

2023年，我国充电基础设施新增338.6万台，同比增长30.6%；新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%，桩车增量比为1∶2.4，基本满足新能源汽车快速发展需求。

工业和信息化部表示，下一步相关部门将加快推进充电基础设施建设，不断优化完善充电网络布局，加强重点场景充电基础设施建设，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动，鼓励开展新能源汽车与电网互动应用试点示范工作；持续推动换电基础设施相关标准制定，加快换电模式推广应用，持续优化新能源汽车使用环境。

(责编：申佳平、吕骞)

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