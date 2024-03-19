人民网北京3月19日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，今年国家卫生健康委将进一步完善儿童医疗卫生服务体系，按照《政府工作报告》部署，更好满足儿童医疗卫生服务需求。

“在机构建设方面，要求每个省份建立一个高水平的儿童专科医院或者综合医院儿科，要求每个地市级三级医院建设一个实力强的儿童专科。同时，指导各地加强县医院的儿童医疗卫生服务能力建设，支持妇幼保健机构和基层医疗卫生机构创造条件提供儿科医疗服务。”李大川说，在优化儿童服务方面，提升儿童重大疾病和急危重症救治能力，完善医疗机构24小时救治绿色通道和一体化服务，推进以家庭为单位的签约服务，引导儿童普通疾病到基层医疗机构就诊。

医疗人才是提升医疗服务能力的关键。李大川表示，加强基层医疗机构全科医生对儿童疾病的诊治能力，扩大儿科住院医师规范化的培训规模，加强儿科专业住院医师规范化培训基地和师资队伍建设，创造条件鼓励相关专业医师转岗为儿科医师。

李大川还表示，在完善相关配套政策方面，落实对儿科专科医疗机构的财政补助政策，协同医保部门落实医疗服务价格动态调整机制，完善儿童医疗保障待遇和支付政策，体现对儿童医疗卫生服务高质量发展的多方支持。

此外，李大川指出，从2015年到2020年，国家卫生健康委连续实施了两轮进一步改善医疗服务行动计划。2023年，国家卫生健康委在全国启动了“改善就医感受 提升患者体验”的主题活动，所有工作安排都把分时段预约作为重点进行部署。据统计，目前全国82.7%的二级以上公立医院开展了预约诊疗服务，三级公立医院平均预约诊疗率达到61.1%，活动取得了积极成效。2024年，国家卫生健康委将进一步落实政府工作报告要求，响应人民群众新期待、新需求，重点围绕6个方面20条举措，力图以改善服务的“小切口”，来撬动看病就医的“大民生”。

(责编：王震、吕骞)

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