人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家卫生健康委：我国将进一步完善儿童医疗卫生服务体系

2024年03月19日18:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月19日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，今年国家卫生健康委将进一步完善儿童医疗卫生服务体系，按照《政府工作报告》部署，更好满足儿童医疗卫生服务需求。

“在机构建设方面，要求每个省份建立一个高水平的儿童专科医院或者综合医院儿科，要求每个地市级三级医院建设一个实力强的儿童专科。同时，指导各地加强县医院的儿童医疗卫生服务能力建设，支持妇幼保健机构和基层医疗卫生机构创造条件提供儿科医疗服务。”李大川说，在优化儿童服务方面，提升儿童重大疾病和急危重症救治能力，完善医疗机构24小时救治绿色通道和一体化服务，推进以家庭为单位的签约服务，引导儿童普通疾病到基层医疗机构就诊。

医疗人才是提升医疗服务能力的关键。李大川表示，加强基层医疗机构全科医生对儿童疾病的诊治能力，扩大儿科住院医师规范化的培训规模，加强儿科专业住院医师规范化培训基地和师资队伍建设，创造条件鼓励相关专业医师转岗为儿科医师。

李大川还表示，在完善相关配套政策方面，落实对儿科专科医疗机构的财政补助政策，协同医保部门落实医疗服务价格动态调整机制，完善儿童医疗保障待遇和支付政策，体现对儿童医疗卫生服务高质量发展的多方支持。

此外，李大川指出，从2015年到2020年，国家卫生健康委连续实施了两轮进一步改善医疗服务行动计划。2023年，国家卫生健康委在全国启动了“改善就医感受 提升患者体验”的主题活动，所有工作安排都把分时段预约作为重点进行部署。据统计，目前全国82.7%的二级以上公立医院开展了预约诊疗服务，三级公立医院平均预约诊疗率达到61.1%，活动取得了积极成效。2024年，国家卫生健康委将进一步落实政府工作报告要求，响应人民群众新期待、新需求，重点围绕6个方面20条举措，力图以改善服务的“小切口”，来撬动看病就医的“大民生”。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
爱普生深石明宏：加深对中国市场投入 以科技驱动绿色产品及服务
　　人民网北京3月19日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，正不断吸引外资加码在华业务。商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%。…
促进汽车产业链健康发展 汽车产业配套采购高峰 论坛将举办
　　人民网北京3月19日电 （焦磊）时隔四年，北京国际汽车展览会将于4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心举行。为促进汽车产业链健康发展，搭建优秀零部件供应商与配套采购部门之间的重要桥梁，北京国际汽车展览会组委会将于4月26日举办以“应对挑战，打造高效零整关系”为主题的“汽车产业配套采购高峰论坛”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部