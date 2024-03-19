新华社北京3月19日电（记者王聿昊、于文静）当前正值春耕备耕关键时期，是种子、肥料、农药等农资购买使用的高峰期。农业农村部、市场监管总局、公安部等七部门将围绕“忽悠团”进村兜售化肥、网络越区违规售种等突出问题，启动专项整治行动，为春耕生产和粮食丰收保驾护航。

这是记者从19日召开的2024年春耕备耕农资打假工作视频会议上了解到的消息。

农业农村部副部长马有祥在会上说，要采取切实措施，确保农民用上放心种、放心肥、放心药。以严的态度、快的动作、实的作风，解决农资生产、流通环节存在的突出问题。

针对“忽悠团”进村兜售化肥、网络越区违规售种问题，马有祥表示，七部门将联合开展专项整治行动。引导基层干部群众提高警觉，主动发现、及时报告“忽悠团”行踪，并设立专项举报电话，让“忽悠团”无处藏身。对网络越区违规售种，农业农村部、市场监管总局等部门将加强协同治理，压实平台责任，督促平台开展自查整顿，严防品种虚假宣传和越区推广销售。

有关部门将发挥好部际协调机制的作用，及时开展形势分析、信息通报、会商研判、联合督办；推进农资打假宣传下乡进村，向农民讲清楚假劣农资危害，讲明白优质农资选购要点；曝光一批性质严重、影响恶劣的案件，对不法分子形成有效震慑，切实净化农资市场，维护农民权益，为抓好粮食和重要农产品生产提供支撑。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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