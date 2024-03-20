人民网北京3月20日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，民政部、国家林草局联合印发《关于做好2024年清明节祭扫工作的通知》，以优化殡葬服务，倡导移风易俗，主动防范化解森林草原火灾风险，营造平安有序、文明祥和的祭扫氛围。

通知说，清明节是中华民族弘扬孝道、追思亲人、祭扫悼念的传统节日，也是检验祭扫服务保障水平、宣传殡葬改革和抓好森林草原防火工作的关键时点。各地民政、林草主管部门要加强对清明节祭扫工作的形势研判和风险评估，严格履职尽责，扎实做好各项风险隐患防范化解工作，坚决守牢安全底线，筑牢人民防线，确保清明节祭扫安全、文明、有序。

通知要求，各地民政、林草主管部门要紧密协同配合，联合开展会商研判，加强祭扫活动管理，在充分论证的基础上采取预约、错峰、分流等方式，降低祭扫高峰期殡葬服务机构和进山入林人流密度，最大限度减少森林草原火情火灾发生概率，防止拥挤踩踏导致人员伤亡等次生灾害发生。要倡导绿色低碳祭扫，充分利用清明节集中祭扫的契机，贯彻绿色发展理念，大力推广敬献鲜花、绿化植树、集体共祭、家庭追思等文明低碳祭扫方式，倡导移风易俗新风尚。

通知要求，各地要坚持预防在先，强化安全管理。各地林草主管部门要按照“全覆盖、零容忍、强整改、重实效”原则，针对清明节防火工作特点，制定森林草原防灭火处置预案，全面深入开展隐患排查整治和查处野外违规用火行为，确保无遗漏、无死角、无盲区。要进一步加大对重要时段、重点区域的巡查巡护力度，在主要进山路口摆放防火警示标语标牌，设立防火检查站、宣传劝阻点，严控将火种带入山林。要督促指导乡镇（街道）及村（社区）扎实做好祭扫服务和安全保障工作，严管严控森林草原防火区内墓地和零散坟头焚香点烛烧纸、燃放烟花爆竹等行为。林草系统各专业、半专业消防队伍要保持高度戒备，时刻处于临战状态，依据火险趋势变化，及时在防火重点区域靠前驻防、携装巡护，一旦发现火情能够迅速出动、科学扑救，确保“打早、打小、打了”。

通知指出，各地要加大《殡葬管理条例》《森林防火条例》《草原防火条例》等法规政策宣传力度，积极组织开展骨灰海葬、树葬等节地生态安葬活动，鼓励引导更多群众选择节地生态安葬方式，进一步增强全民风险防范意识，自觉投身到文明祭扫、防火防灾的实践行动中来。林草主管部门要紧扣清明节防火主题，全方位、多渠道、多形式开展“文明祭扫、无火清明”宣传教育活动，注重遴选因祭祀用火引发森林草原火灾的典型案例进行警示教育，切实营造“倡导文明祭扫，守护绿色家园”的浓厚氛围。各地加强舆论引导，及时回应社会关切，努力为清明节祭扫营造良好的舆论氛围。

通知强调，各地要加强组织领导，压实工作责任，切实保障群众合理祭扫需求，有效防范森林草原火灾，确保人民群众生命财产安全和生态安全。国家林草局将进一步加强森林草原防火工作调度，对清明节期间各级林草部门的森林草原防火值班情况进行随机抽查检查，各省级林草主管部门要严格落实森林草原火灾“零”报告制度。

(责编：杨曦、吕骞)

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