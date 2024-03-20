人民网北京3月20日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，当前全国花卉业基本保持了平稳发展的态势，产业结构和形态正不断优化。切花、盆花、苗木产业立足自身优势创新发展，展现出发展趋向精细化、流通渠道多元化、消费平台便利化等特点。同时，交易线上化、产品品牌化、服务交易平台化的趋势日益明显。

2024全国花卉产销形势分析会日前在河南郑州召开，回顾总结2023年度花卉行业现状和产销情况的同时，来自全国各省（区、市）花卉协会、中国花卉协会各分支机构以及全国重点花卉苗木企业代表共同分析发展形势、寻找问题对策，研判2024年度花卉市场趋势走向。

鲜切花进入长景气周期

昆明国际花卉拍卖交易中心的鲜切花交易大数据显示，2023年成交量23.4亿枝，成交额25.65亿元，同比增长20%以上。

我国的鲜切花生产提质增效，供应稳定、品种丰富、品质提升、消费旺盛，产业配套趋于完善，总体已进入长景气周期。

预计未来10年，市场仍将呈现正增长态势。瓶插期长、开放度好、少刺带香味的品种是育种新方向。同时需要关注高速供应链建设、多元化渠道模式、高性价比产品以及大数据的分析运用。

绿化观赏苗木市场环境严峻

2024年，精品苗木仍然是市场刚需，庭院产品和家庭园艺方兴未艾，短视频宣传渐成主流，直播电商如火如荼。

花木种植业依然是粗放式的生产经营，面临标准化程度和生产效率低、供需结构和品种结构失衡、创新能力不足以及体系不健全等痛点。

未来城乡绿化对苗木需求或将逐步减少，存量风险影响或将持续数年，基建投资或将放缓。在存量博弈时代，企业需要始终保持韧性和谨慎乐观的心态。

盆栽植物产业发展势头良好

全国盆栽植物生产规模扩大，市场内需强大，产业发展势头良好。同时消费市场不断下沉，适应电商销售的花卉品种和规格增多。

在种类上，蝴蝶兰产量持续增加，是2023年盆栽植物的佼佼者。大花蕙兰产量稳中有降，价格较平稳。宝莲灯高品质产品紧俏。红掌品种更新慢，行情低迷。凤梨产销基本平衡。仙客来适合家庭消费的品种有增长空间。多肉经历大起大落后进入平稳发展期。

现今，盆花市场透明度增加、反应灵敏，优质优价产品品类是主流。品质、品种是生产的核心追求，扩量的同时不应盲目跟风。电商销售行为需进一步规范。

种球进口势头强劲

2023年，我国花卉进口总额27156.09万美元，同比增加3736.24万美元，增幅为15.95%。其中种球、鲜切花两大类的进口比例占到总体的80%以上，盆花（景）和庭院植物、鲜切枝和干切花类别处于下滑态势。

2023年种球的进口额增长约16%，百合、朱顶红、郁金香增长势头强劲。进口增长的原因为球根花卉、国外鲜切花价格上涨。受全球经济下行、国内鲜切花切叶价格下降、后疫情时代的影响，种球出口总额下降。

零售电商占比持续上升

2023年，全国各地实体花店零售业务市场得到恢复，鲜花电商零售一路攀升。2024年，创新消费、高品质消费、即时消费的鲜花新消费趋势，将继续推动鲜花行业转型。

零售业依托网络平台获取粉丝会员转化，用产品设计创新带动行业高品质发展。与此同时，零售业面临价格内卷、竞争加剧的市场压力，需要从业人员继续与时俱进、探索前行。

高速增长的鲜花电商让花卉消费从节日、礼品、布展向生活用花转变，并促进了种植规模化和标准化、新品种培育和资本引入。

同时，电商兴起也给实体花店等传统市场带来了巨大冲击。2023年，郑州有200多家花店闭店。实体花店要从提升客户的购物体验、配套良好的交通物流、提供更好的售后服务等方面发力，赢得市场。

(责编：杨曦、吕骞)

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