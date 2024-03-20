人民网北京3月20日电 （方经纶）日前，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（下文简称《行动方案》）。在3月20日的政策例行吹风会上，国家发展改革委秘书长伍浩表示，《行动方案》从扩大市场准入、畅通创新要素流动、对接国际高标准经贸规则等方面，采取务实措施，更大力度吸引外资。具体而言，有三方面“进一步”的工作——

进一步拓宽外商投资空间。《行动方案》提出，要扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。出台新版外资准入负面清单，继续减少外资准入限制，并在外资企业非常关心的医疗、增值电信等领域开展准入试点。同时，将支持更多符合条件的外资机构开展银行保险、债券基金等领域业务。

进一步优化营商环境。《行动方案》提出，要优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务。推动相关政策落实落地生效，印发招标投标领域公平竞争审查规则，着力破除地方保护、所有制歧视等问题；出台政府采购本国产品标准，要求在政府采购活动中对内外资企业生产的符合标准的产品一视同仁、平等对待。同时，《行动方案》还提出，要提高行政执法科学化水平，及时纠正不规范的行政执法行为。

进一步提升要素跨境流动便利化水平。《行动方案》提出，要畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。在商务人员往来方面，《行动方案》明确，对于外资企业的管理和技术人员以及随行配偶、未成年子女，签证入境有效期放宽至2年，并将为外籍人才在华工作、停居留、永久居留等提供便利。在数据流动方面，《行动方案》将促进外资企业研发、生产、销售等数据跨境安全有序传输，并将制定粤港澳大湾区数据转移标准，实现大湾区内数据便捷流动。

(责编：方经纶、吕骞)

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