广东证监局：对广州或恪投资管理有限公司出具警示函
2024年03月20日16:51 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，广东证监局对广州或恪投资管理有限公司出具警示函措施。
经查，该公司在开展私募投资基金管理业务活动期间，存在未按合同约定履行职责的情形，反映公司未能充分履行管理人应尽的谨慎勤勉义务，不符合《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告〔2020〕71号）第九条第一款第（十二）项的规定，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号，以下简称《私募办法》）第四条第一款的规定。
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2023年末金融业机构总资产461.09万亿元 同比增长9.9%
- 人民网北京3月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，初步统计，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。 金融业机构负债为420.78万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构负债为383.12万亿元，同比增长10.1%；证券业机构负债为10.43万亿元，同比增长5.5%；保险业机构负债为27.22万亿元，同比增长11.4%。…
- 评论
- 关注