人民网北京3月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，广东证监局对广州或恪投资管理有限公司出具警示函措施。

经查，该公司在开展私募投资基金管理业务活动期间，存在未按合同约定履行职责的情形，反映公司未能充分履行管理人应尽的谨慎勤勉义务，不符合《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告〔2020〕71号）第九条第一款第（十二）项的规定，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号，以下简称《私募办法》）第四条第一款的规定。

(责编：王震、吕骞)

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