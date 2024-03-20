人民网北京3月20日电 （记者王连香）今日，中国民航局官网发布《2023年全国民用运输机场生产统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，各运输机场中，年货邮吞吐量10000吨以上的运输机场有63个，较上年增加12个，完成货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的98.7%，占比较上年上升0.2个百分点。

从增速看，增幅在100%以上的运输机场有6个，增幅在50%至100%之间的有15个，增幅在50%以内的有35个，降幅在50%以内的有7个。北京、上海和广州三大城市运输机场货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的42.7%，占比较上年下降0.6个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的运输机场有196个，较上年减少7个，完成货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的1.3%，占比较上年下降0.2个百分点。

国际航空枢纽完成货邮吞吐量1085.7万吨，较上年增长13.8%；区域枢纽完成货邮吞吐量490.3万吨，较上年增长11.9%；非枢纽机场完成货邮吞吐量107.3万吨，较上年增长76.7%。

京津冀机场群完成货邮吞吐量155.0万吨，较上年增长19.9%；长三角机场群完成货邮吞吐量566.8万吨，较上年增长13.9%；粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成货邮吞吐量367.5万吨，较上年增长7.2%；成渝机场群完成货邮吞吐量118.5万吨，较上年增长13.5%。

国内各地区货邮吞吐量的分布情况为，华北地区占10.0%，较上年提高0.5个百分点；东北地区占3.5%，较上年提高0.6个百分点；华东地区占40.0%，较上年下降0.5个百分点；中南地区占32.4%，较上年下降1.3个百分点；西南地区占10.3%，较上年下降0.1个百分点；西北地区占2.6%，较上年提高0.4个百分点；新疆地区占1.2%，较上年提高0.4个百分点。

货邮吞吐量增幅在100%以上的省（区、市）有1个，增幅在50%-100%之间的有7个，增幅在50%以内的有20个，降幅在50%以内的有3个。

(责编：王连香、吕骞)

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