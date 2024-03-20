人民网北京3月20日电 （方经纶）“按照今年政府工作报告部署，我委会同有关部门已启动鼓励外商投资产业目录修订工作。”在3月20日的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》政策例行吹风会上，国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中就扩大鼓励外商投资产业目录答记者问。

“在修订过程中，我们将通过实地调研、召开座谈会等多种形式，与外国商会、外资企业充分沟通，听取各方面的意见和诉求。”华中表示，初步考虑，全国目录的修订将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。中西部目录的修订将充分挖掘各地方资源禀赋和产业条件，因地制宜加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域支持力度。

据介绍，现行2022年版鼓励外商投资产业目录总条目1474条，包括“全国鼓励外商投资产业目录”519条，“中西部地区外商投资优势产业目录”955条。

(责编：方经纶、吕骞)

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