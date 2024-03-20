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消费者权益保护法实施条例公布：经营者不得过度收集消费者个人信息

2024年03月20日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （记者王震）据中国政府网消息，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）正式公布，自2024年7月1日起施行。

《条例》明确，经营者应当依法保护消费者的个人信息。经营者在提供商品或者服务时，不得过度收集消费者个人信息，不得采用一次概括授权、默认授权等方式，强制或者变相强制消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息。

经营者处理包含消费者的生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息以及不满十四周岁未成年人的个人信息等敏感个人信息的，应当符合有关法律、行政法规的规定。

(责编：王震、吕骞)
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