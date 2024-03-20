中欧金融工作组第一次会议在京举行
2024年03月20日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京3月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年3月18-19日，中欧金融工作组第一次会议在北京举行。中欧金融工作组是根据第十次中欧经贸高层对话双方领导人共识成立的合作机制，旨在深化中欧金融领域的交流，加强中欧金融合作。
中欧双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架，讨论了金融机构展业和监管要求，银行、保险和融资租赁机构的市场准入，反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。双方还就资本市场建设、可持续金融、跨境数据传输与跨境支付、中央对手方等效认证等议题进行了交流。双方同意在第二次中欧金融工作组会前持续跟进部分重点议题，力争形成早期成果。
(责编：罗知之、吕骞)
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