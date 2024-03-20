新华社海南文昌3月20日电（记者宋晨、吴慧珺）3月20日，天都一号、二号通导技术试验星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空，卫星作为深空探测实验室的首发星，将为月球通导技术提供先期验证。

长征八号遥三运载火箭飞行24分钟后，鹊桥二号与运载火箭分离，天都星组合体在鹊桥二号中继星分离后120秒与运载火箭分离，进入近地点高度200公里、远地点高度42万公里的预定地月转移轨道，卫星太阳翼正常展开，发射任务取得圆满成功。

长征八号遥三运载火箭采用芯级捆绑两枚液体助推器的两级半构型，全箭总长50.3米。此次任务是长征八号运载火箭首次执行探月轨道发射任务。研制团队根据多窗口多弹道、低空高速飞行剖面等任务需求，对火箭进行了设计改进和优化，扩展了任务适应性，提高了可靠性。长征八号遥三运载火箭此次完成鹊桥二号中继星和天都一号、二号通导技术试验星一箭三星发射。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经