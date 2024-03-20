人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天都一号、二号通导技术试验星成功发射

2024年03月20日17:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社海南文昌3月20日电（记者宋晨、吴慧珺）3月20日，天都一号、二号通导技术试验星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空，卫星作为深空探测实验室的首发星，将为月球通导技术提供先期验证。

　　长征八号遥三运载火箭飞行24分钟后，鹊桥二号与运载火箭分离，天都星组合体在鹊桥二号中继星分离后120秒与运载火箭分离，进入近地点高度200公里、远地点高度42万公里的预定地月转移轨道，卫星太阳翼正常展开，发射任务取得圆满成功。

　　长征八号遥三运载火箭采用芯级捆绑两枚液体助推器的两级半构型，全箭总长50.3米。此次任务是长征八号运载火箭首次执行探月轨道发射任务。研制团队根据多窗口多弹道、低空高速飞行剖面等任务需求，对火箭进行了设计改进和优化，扩展了任务适应性，提高了可靠性。长征八号遥三运载火箭此次完成鹊桥二号中继星和天都一号、二号通导技术试验星一箭三星发射。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年末金融业机构总资产461.09万亿元 同比增长9.9%
　　人民网北京3月20日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，初步统计，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。 金融业机构负债为420.78万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构负债为383.12万亿元，同比增长10.1%；证券业机构负债为10.43万亿元，同比增长5.5%；保险业机构负债为27.22万亿元，同比增长11.4%。…
广东证监局：对广州或恪投资管理有限公司出具警示函
　　人民网北京3月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，广东证监局对广州或恪投资管理有限公司出具警示函措施。 经查，该公司在开展私募投资基金管理业务活动期间，存在未按合同约定履行职责的情形，反映公司未能充分履行管理人应尽的谨慎勤勉义务，不符合《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告〔2020〕71号）第九条第一款第（十二）项的规定，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号，以下简称《私募办法》）第四条第一款的规定。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部