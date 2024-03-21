人民网北京3月21日电 （记者李栋）眼下正是春耕的关键时期，农业生产用肥质量关系着粮食安全生产大局。为加强肥料质量监督管理，切实保障农业生产和农产品质量安全，近日，农业农村部印发通知，部署开展2024年肥料质量监督抽查工作。

“2024年全国肥料监督抽查共抽查246个样品，其中，有机肥料126个、水溶肥料55个（包括大、中、微量元素水溶肥料）、微生物肥料65个。抽查范围包括北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等24个省（区、市）的肥料生产企业和农资市场。”农业农村部相关负责人说，其中，有机肥料优先从2023年绿色种养循环农业试点项目中标企业和往年抽检不合格企业中抽取。

通知要求，各地要参照全国监督抽查工作，聚焦重点区域、关键农时、重要品种，同步加大省级肥料质量监督抽查力度。

进入春分时节，全国春耕备耕由南到北次第展开，备肥用肥旺季随之到来，守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。19日，农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、中华全国供销合作总社等七部门联合召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。

七部门相关负责人均表示，当前正值春耕备耕农资购买高峰期，要迅速开展农资质量大排查，及时发现问题，严格整治不合格产品。切实加大执法办案力度，针对“忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种2个问题扎实开展专项整治行动。此外，发挥部际协调机制作用，形成各司其职、分兵把守、密切配合的良好工作格局。

(责编：王仁宏、吕骞)

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