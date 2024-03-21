原标题：全国首单水土保持生态产品价值转化交易签约

本报北京3月20日电 记者陈晨从水利部获悉，全国首单水土保持生态产品价值转化交易20日在浙江安吉签约。出让方安吉县水利投资发展有限公司、安吉县章村镇人民政府与受让方浙江绿郡龙山源旅游发展有限公司签订协议，交易安吉县黄浦江源石门坑生态清洁小流域河垓区块水土保持生态旅游资源6年经营权，交易额3328万元。交易资金专项用于水土保持功能巩固提升和村民共富创收，其中近1000万元用于村民共富收益，2000余名村民受益。

水利部水土保持司司长蒲朝勇表示，全国首单水土保持生态产品价值转化交易签约意义重大，形成了水土保持生态产品价值核算及实现路径等研究成果，对践行“两山”理念，坚持两手发力，拓展社会资本参与水土流失治理渠道具有重要示范意义。

据介绍，水土保持生态产品是指通过水土流失预防保护和综合治理，使生态系统提供给人类社会使用和消费的或具有潜在使用价值的供给与服务。2012年以来，安吉县结合“千万工程”“五水共治”等，在石门坑小流域实施了竹林抚育、坡耕地整治、坡面水系治理、水生态修复、农村人居环境改善等水土流失预防保护和治理措施，有效巩固和提升了生态系统水土保持功能。经核算，石门坑生态清洁小流域水土保持生态产品价值1.03亿元。

浙江省水利厅组织有关单位研究提出安吉县水土保持生态产品价值核算及实现路径等成果，核算安吉县38条小流域水土保持生态产品价值约33.2亿元，建立了县域层面水土保持生态产品价值转化机制。除已交易的黄浦江源石门坑生态清洁小流域外，安吉县正积极筹划梅溪、鄣吴、山川、深溪4个生态清洁小流域的水土保持生态产品价值转化。

(责编：罗知之、李楠桦)

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