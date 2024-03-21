原标题：国家统计局将组织开展第三次全国时间利用调查

新华社北京3月20日电（记者魏玉坤）国家统计局20日发布2024年第2号公告，决定于2024年开展第三次全国时间利用调查。

时间利用调查是国际通行的一项社会调查，主要通过采集居民在一段特定时间内的活动信息，反映居民在个人生理必需活动、有酬劳动、无酬劳动、个人自由支配活动等各项活动的时间投入，被世界各国广泛应用于评估居民生活质量、测量无酬劳动对经济发展的贡献以及分析民生福祉政策影响等。

国家统计局社科文司有关负责人表示，此次全国时间利用调查的主要目的，是为了全面、真实、准确了解我国居民时间利用情况，客观反映居民生活质量和生活模式变化，为改善民生福祉、科学制定社会民生政策提供详实、准确的统计信息支撑，对于衡量人的全面发展、反映居民共同富裕和改进公共服务体系都具有重要意义。

据介绍，第三次全国时间利用调查的内容主要是抽中调查户内家庭成员基本情况及时间利用情况，包括家庭成员基本情况表、日志表和开放式问卷三张调查表。此次全国时间利用调查现场调查时间为5月11日至31日。

这位负责人表示，我国曾于2008年、2018年开展过两次时间利用调查。与前两次调查相比，此次调查范围首次拓宽至全国，调查对象首次扩展至6周岁以上常住成员，调查首次全面使用电子化采集方式。此外，第三次全国时间利用调查的时间利用活动分类更加细化，由上一次调查的20个类别扩展至13个大类、34个类别，更加精准细致反映居民在工作、学习、生活、出行、养老、就医、文体活动参与等方面的情况和期盼，有助于更加全面了解居民的生活福祉。

“第三次全国时间利用调查结束后，我们将通过全国时间利用调查公报向社会公众发布主要调查结果，更为详细的分类调查结果等将通过《中国时间利用调查年鉴》等资料进行发布。”这位负责人说。

(责编：罗知之、李楠桦)

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