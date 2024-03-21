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中国吸引外商投资优势显著

2024年03月21日08:58 | 来源：光明日报
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原标题：中国吸引外商投资优势显著

　　 日前，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。

　　 方案提出了哪些务实措施？如何巩固外资在华发展信心？我国将采取哪些措施来打造“投资中国”品牌？3月20日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，围绕相关问题进行了回应。

　　 “方案的出台，再次表明我们对吸引外资工作的高度重视，以高水平对外开放加强与世界经济的良性互动，以实际行动增强境外投资者投资中国的信心。”国家发展改革委秘书长伍浩说，方案从扩大市场准入、畅通创新要素流动、对接国际高标准经贸规则等方面，采取务实措施，更大力度吸引外资。

　　 伍浩介绍，在进一步拓宽外商投资空间方面，方案提出，扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围。

　　 在进一步优化营商环境方面，方案提出，优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务。加快制定出台政府采购本国产品标准，在政府采购活动中对内外资企业生产的符合标准的产品一视同仁、平等对待。完善招标投标制度，制定招标投标领域公平竞争审查规则。提高行政执法科学化水平。

　　 在进一步提升要素跨境流动便利化水平方面，方案提出，畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。便利国际商务人员往来。为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。支持外商投资企业与总部数据流动。

　　 “从未来趋势看，中国吸引外商投资优势显著、空间广阔。”伍浩说，中国是全球超大规模且最有增长潜力的市场，在先进制造业、新型城镇化、消费结构升级等方面将持续释放出巨大需求。同时，中国拥有良好稳定的政策环境、全球最完备的产业体系，能为外商投资提供高效率、高可靠性的产业配套体系。中国日益完备的基础设施网络、充足的人才资源和丰富的创新应用场景等，能为外商在新技术、新产业、新业态等方面创造良好投资空间。去年，中国新设外资企业数量增长39.7%，充分体现了外资分享中国市场机遇的热情和对未来投资前景的信心。

　　 国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中介绍，国家发展改革委正在会同有关部门积极采取有效措施，鼓励和支持外资企业投资中国绿色经济、数字经济和健康产业，与中国市场同行，分享中国超大规模的市场机遇。

　　 方案提出，持续打造“投资中国”品牌。依托重要展会平台，开展“投资中国”重点投资促进活动，向境外投资者全方位展现我国优质营商环境和投资机遇。

　　 商务部外国投资管理司司长朱冰表示，商务部将从打造精品活动、打造优质服务、打造良好环境三个方面打造“投资中国”品牌。2024年，商务部将在境内外举办20多场精品活动，及时协调解决企业困难诉求，进一步加强对重点外资项目的“全生命周期”服务保障，在扩大准入、优化环境等方面持续发力，不断增强企业获得感。

　　 “我们不断提升金融监管能力，在维护好金融安全、金融稳定的前提之下，统筹开放和安全，不断加强境内外金融市场互联互通，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，吸引更多外资和长期资本来中国开展业务、落地生根。”中国人民银行国际司负责人周宇说。

　　 国家移民管理局外国人管理司负责人贾同斌表示，国家移民管理局将与有关部门密切协作，聚焦引才引智引资工作，聚焦营造一流营商环境，研究出台更加积极、更加开放、更加有效的移民出入境政策措施。

　　 （本报记者 刘坤）

(责编：罗知之、李楠桦)
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