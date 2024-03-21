原标题：鹊桥二号中继星成功发射

本报文昌3月20日电（记者陈海波 通讯员蔡金曼）3月20日8时31分，鹊桥二号中继星在中国文昌航天发射场成功发射升空。

“鹊桥二号精确入轨、精准控制，为其后续执行一系列飞控任务奠定了坚实基础。”国家航天局探月与航天工程中心副主任葛平表示，作为探月工程四期任务实施的关键一环，鹊桥二号中继星将架设地球和月球之间的新“鹊桥”，起到通信枢纽的作用，为正在运行的嫦娥四号和即将开展的嫦娥六号、七号、八号，以及后续国内外月球探测任务提供地月中继通信服务。

据悉，探月工程四期由嫦娥四号、六号、七号和八号4次任务组成。嫦娥四号已于2018年12月发射，实现了世界首次月球背面软着陆巡视探测。嫦娥六号将于2024年上半年择机发射，计划实施月背采样返回。嫦娥七号和嫦娥八号将构建月球科研站基本型，开展月球环境探测等任务。

中继卫星被称为“卫星的卫星”，是为卫星、飞船等航天器提供测控通信和数据传输的“中转站”。由于月球始终有一面背对地球，着陆在月球背面的探测器受到月球自身的遮挡，无法直接与地球进行测控通信和数据传输。2018年5月，我国发射嫦娥四号“鹊桥”中继星，作为嫦娥四号探测器与地球之间通信的“中转站”。

探月工程四期任务需要开展的着陆探测和采样地点，主要位于月球南极和月球背面地区，需要功能更广、性能更强的中继星，架设起月球对地新的“中继通信站”。为此，科研人员对鹊桥二号中继星进行了技术攻关。与嫦娥四号“鹊桥”中继星相比，鹊桥二号中继星技术创新更多、技术状态更多、功能更强、接口更为复杂、任务时间跨度更大。此外，鹊桥二号携带了多台科学载荷，将开展科学探测。

护送新“鹊桥”上天的，是长征八号遥三运载火箭。这是长征八号火箭首次执行探月轨道发射任务，为提高可靠性，遥三在遥一、遥二基础上做了多项技术改进。火箭飞行24分钟后，星箭分离，将鹊桥二号中继星直接送入近地点高度200公里、远地点高度42万公里的预定地月转移轨道，中继星太阳翼和中继通信天线相继正常展开，发射任务取得圆满成功。

“对于鹊桥二号来说，发射成功只是第一步。”葛平说，后续，鹊桥二号还需要进行轨道中途修正、近月制动等一系列重要动作，在进入24小时周期的环月大椭圆冻结轨道后，与嫦娥四号和嫦娥六号进行天地对通测试，确保鹊桥二号建立对地对月中继通信链路，为嫦娥四号、嫦娥六号以及后续任务提供中继通信服务。

其中，与嫦娥六号的天地对通测试尤其值得期待。“这将验证它们天地联合工作的协调性、匹配性，判定鹊桥二号中继星是否具备支持嫦娥六号实施月背采样返回的能力。”葛平说。

(责编：罗知之、李楠桦)

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