原标题：护送新“鹊桥”，长八火箭量身打造三项本领

3月20日，由航天科技集团所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征八号遥三运载火箭，载着鹊桥二号中继星和天都一号、天都二号通导技术试验星，在中国文昌航天发射场开启探月之旅。

这是长八火箭首次执行探月轨道发射任务。在飞行过程中，长八火箭展示出为鹊桥二号中继星任务量身打造的3项本领：更完善的弹道设计、更灵活的主动滚转技术和更安全的热防护措施。

这是长八火箭的第三次飞行。2020年，长八火箭成功首飞，填补我国太阳同步轨道3吨至5吨运载能力的空白；2022年，长八火箭适应“一箭22星”商业发射任务，去掉了两根火箭助推，新构型首飞再次成功；今天，长八火箭首次奔赴地月转移轨道，用成功再次证明了自己的稳定性、可靠性、适应性。

6条弹道，通往奔月“天路”

4.2米宽、8米高的整流罩，不少于1.3吨的地月转移轨道运载能力，长八火箭护送鹊桥二号中继星刚好合适。此外长八火箭为鹊桥二号中继星安排了6条“天路”，即使窄窗口发射，也能确保卫星顺利启程。

发射窗口，就是卫星上天的“时机”，窗口越宽，意味着机会越多。近地轨道卫星一般是“日窗口”，机会每天都有；月球探测器则是“月窗口”，每个月只有几天的时间；如果要实现探测器与行星、小行星等地外天体交会，窗口更加窄，一年甚至几年才能遇到一次。

鹊桥二号中继星是一颗环月卫星，发射窗口一个月只有几天。因此，火箭研制团队从第一窗口开始，设计了连续三天、每天两条，共计6条弹道。

火箭弹道设计，就是为火箭找到最理想的飞行路线，燃料消耗最少、入轨精度最高。6条弹道，就意味着有6套飞行方案，无论遇到什么情况，卫星最终都能顺利出发、安全抵达。

“以柔克刚”，巧妙应对高空风

在降水、雷电、气温等各种天气因素中，对火箭发射影响最为突出的是高空风。设计运载火箭时，飞行载荷一般根据统计的最大高空风来确定。高空风一般距离地面4至20公里，当火箭穿越大风区时会遭受强烈的气流冲击，如果风速过大，还可能导致箭体弯曲变形，甚至解体。

随着技术经验积累，高空风弹道修正等技术方法能使火箭在飞行过程中有效抵抗风干扰。为了有更强的适应性，本发长八火箭在使用自主抗干扰控制技术等成熟方法之外，还增加了自动滚转减载技术，根据风的来向，会在空中主动滚动调整，使火箭用更稳定的优势面来应对高空风。就像一位太极高手“以柔克刚”，通过自身的旋转抵消掉高空风的影响。

“穿”上热防护涂层，无惧高温影响

与长八火箭擅长执行的太阳同步轨道任务相比，地月转移轨道的入轨高度更低、火箭飞行速度更快，接近第二宇宙速度，箭体与大气摩擦产生的温度更高。

为此，研制团队给火箭多“穿”了一层热防护涂层。不过，外观上很难看出来，只是在火箭重点部位增加了厚度，更能适应地月转移轨道的严酷条件。

面向未来低轨巨型星座组网发射需求，长征八号改进型运载火箭今年下半年将在海南文昌执行首飞任务。后续，长八火箭研制团队将迎接更多个充满挑战的“第一次”。

（本报记者 陈海波 张蕾 本报通讯员 胡蓝月）

(责编：罗知之、李楠桦)

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