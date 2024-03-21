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交通运输部:10项海事创新服务支持长三角一体化发展

2024年03月21日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：交通运输部:10项海事创新服务支持长三角一体化发展

本报北京3月20日电 记者訾谦从交通运输部20日召开的“创新海事服务支持长三角一体化高质量发展”专场新闻发布会上获悉，交通运输部海事局锚定长三角一体化发展国家战略，主动融入交通运输发展大格局，聚焦服务船员、船舶、港航企业，坚持一体化引领海事发展新格局、拓展海事融合新局面、提升海事保障水上交通安全新理念、创新海事服务新体系，推出10项利企便民的海事创新服务，推动交通物流降本提质增效，在更大范围、更宽领域、更深层次支持长三角更高质量一体化发展。

交通运输部海事局新闻发言人鄂海亮介绍，本次创新服务注重改革引领和数字赋能，主要措施有3个方面：一是促进长三角区域水上交通运输更加便捷、畅通。实施“一次性船位报告”，实现船舶“一次报告、全域通行”，实施船舶检验通检互认，缩短船舶待检时间，降低船舶营运成本；二是促进长三角区域水上交通运输更加安全、绿色。实施一体化船舶安全等级标识，推行“绿码”船舶“无事不扰”；三是促进长三角区域海事政务服务更加便民高效。实施海事政务服务事项“掌上办”“跨域办”“无感办”，推进企业群众办事成本最小化，推行航运公司符合证明“极简办”，提升航运公司符合证明的发证效率。

据了解，智慧海事监管系统和海事通App也于20日正式上线启用。海事通App将面向海事管理机构服务对象，首批上线“政务服务、港航服务、信息查询、安全服务、绿色服务、船员服务、航行服务”等7类服务内容。

(责编：罗知之、李楠桦)
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