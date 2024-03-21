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3月份LPR保持不变 业界预计未来仍有下调空间

2024年03月21日09:01 | 来源：证券日报
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原标题：3月份LPR保持不变 业界预计未来仍有下调空间

本报记者 刘 琪

在2月份5年期以上LPR（贷款市场报价利率）大幅下调25个基点后，3月份LPR保持不变。

中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，3月20日，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。两个品种报价均维持前值不变。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，MLF（中期借贷便利）利率作为LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。在稳汇率外部压力和国内经济企稳向好等因素考量下，3月份MLF利率“平价缩量”续作，也使得本月LPR报价调降的概率大幅降低。

同时，当前银行净息差整体承压，也对报价行压缩LPR报价加点形成一定制约。

国家金融监督管理总局此前披露的数据显示，2023年四个季度，商业银行净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%和1.69%，呈现逐季下降态势，并在去年四季度首次跌破1.7%关口。

“2月份，5年期以上LPR报价单独大幅下调25个基点至3.95%，创历史最大降幅。LPR报价大幅下调及后续重定价效应，容易形成诸多超低利率贷款，会进一步加大银行净息差收窄压力。”温彬表示，近期银行市场化负债成本小幅上行，也让LPR加点下调进一步受限。

中信证券首席经济学家明明也对《证券日报》记者表示，从数量端来看，3月份MLF缩量续作，而央行近期每日公开市场投放规模也基本回归了100亿元以下的低量操作，受此影响资金利率整体稳定在1.8%政策利率上方，银行间市场流动性虽然较为充裕，但并不足以支撑LPR报价达到下调的最小步长。

此外，在东方金诚首席宏观分析师王青看来，开年外需回暖带动出口加快，稳增长政策发力显效下投资提速，今年前两个月的宏观数据普遍好于预期。这意味着短期内将处于政策效果观察期，进一步大幅引导贷款利率下行的迫切性减弱。

尽管本月LPR维持不变，但分析人士普遍认为，后期政策利率仍有进一步下调的可能，LPR亦有下行空间。

(责编：罗知之、李楠桦)
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