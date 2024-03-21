人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内首个制氢加氢一体站团体标准发布

2024年03月21日09:02 | 来源：科技日报
小字号

原标题：国内首个制氢加氢一体站团体标准发布

科技日报讯 （记者操秀英）我国制氢加氢一体站建设有了团体标准。记者近日从中国石化获悉，为推动我国氢能交通产业发展，中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。该标准的制定让制氢加氢一体站的建设有章可循，有利于制氢加氢一体站的系统化和标准化建设，推动我国氢能产业链高质量发展。

据介绍，作为氢能产业发展的“关键一公里”，加氢站是氢能市场化发展的核心基础设施，发展前景广阔。但是，目前的氢气储运环节成本高，导致传统加氢站的终端用氢成本较高，制约氢能产业发展。制氢加氢一体站是一种新型建站模式，在站内完成“制、储、运、加”所有环节，可显著降低终端用氢成本。目前，已公开实施的加氢站技术规范主要针对的是传统加氢站的建设，制氢加氢一体站的建设尚无明确规范作为依据。

据悉，中国石化在制定标准之初就着眼于构建适用于未来市场化的低成本加氢站建站模式，依托自有技术和相关经验，并在标准修订过程中广泛征求社会各界的意见，《制氢加氢一体站技术指南》基本实现了构建低成本加氢站建站模式的目标。近一年的商业实践结果表明，采用该技术指南设计建设的大连盛港和南宁振兴制氢加氢一体站，在现场布置、设备小型化、技术集成化、控制智能化和本质安全化方面均处于行业领先地位，用氢成本较传统模式下降20%以上，为未来我国低成本加氢站的建设树立了标杆。

中国石化集团公司高级专家、油品销售事业部新能源管理处经理王维民表示，下一步，中国石化将扩大该团体标准的适用范围和影响力，推动各个地方出台省级标准，待时机成熟时将其修订为行业标准或国家标准。同时，中国石化将在氢气资源短缺、氢气到站成本高的地方，根据当地资源禀赋、相关政策，选择不同的技术路线推动制氢加氢一体站的建设。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部部署“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动
　　人民网北京3月21日电 （记者李栋）中央一号文件提出，树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系。作为优质蛋白质的重要来源，丰富多样的水产品是“菜篮子”的重要组成部分。…
明确生态环境管控单元 用细节“注脚”美丽中国
　　加强生态环境分区管控，明确生态环境管控单元，让美丽中国“从细节出发”。 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的意见》（以下简称《意见》）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部