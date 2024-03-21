原标题：国内首个制氢加氢一体站团体标准发布

科技日报讯 （记者操秀英）我国制氢加氢一体站建设有了团体标准。记者近日从中国石化获悉，为推动我国氢能交通产业发展，中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。该标准的制定让制氢加氢一体站的建设有章可循，有利于制氢加氢一体站的系统化和标准化建设，推动我国氢能产业链高质量发展。

据介绍，作为氢能产业发展的“关键一公里”，加氢站是氢能市场化发展的核心基础设施，发展前景广阔。但是，目前的氢气储运环节成本高，导致传统加氢站的终端用氢成本较高，制约氢能产业发展。制氢加氢一体站是一种新型建站模式，在站内完成“制、储、运、加”所有环节，可显著降低终端用氢成本。目前，已公开实施的加氢站技术规范主要针对的是传统加氢站的建设，制氢加氢一体站的建设尚无明确规范作为依据。

据悉，中国石化在制定标准之初就着眼于构建适用于未来市场化的低成本加氢站建站模式，依托自有技术和相关经验，并在标准修订过程中广泛征求社会各界的意见，《制氢加氢一体站技术指南》基本实现了构建低成本加氢站建站模式的目标。近一年的商业实践结果表明，采用该技术指南设计建设的大连盛港和南宁振兴制氢加氢一体站，在现场布置、设备小型化、技术集成化、控制智能化和本质安全化方面均处于行业领先地位，用氢成本较传统模式下降20%以上，为未来我国低成本加氢站的建设树立了标杆。

中国石化集团公司高级专家、油品销售事业部新能源管理处经理王维民表示，下一步，中国石化将扩大该团体标准的适用范围和影响力，推动各个地方出台省级标准，待时机成熟时将其修订为行业标准或国家标准。同时，中国石化将在氢气资源短缺、氢气到站成本高的地方，根据当地资源禀赋、相关政策，选择不同的技术路线推动制氢加氢一体站的建设。

(责编：罗知之、李楠桦)

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