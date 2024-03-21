原标题：12项首创技术助力高速公路改扩建

科技日报汕尾3月20日电 （记者龙跃梅）记者20日来到广东深汕西高速公路改扩建施工现场，看到智能机器人、自动化生产线等智能制造设备在不停运行。3月19日—20日，由茅以升科技教育基金会和广东省交通集团联合主办的全国高速公路改扩建技术研讨会暨深汕西智能制造提质升级现场会在广东汕尾市举行。会上发布了全国首创的技术12项，为高速公路改扩建提供可借鉴的“智慧样板”。

随着汽车产业的快速发展，一些早期建成通车的高速公路，交通量日渐饱和，服务能力有所下降，急需通过改扩建等方式进行扩容提质增效。1997年，广东在省内率先启动广佛高速公路改扩建。在积累一定经验的基础上，广东逐步将高速公路重心从新建向改扩建转移。

广东交通集团党委书记、董事长邓小华介绍，该集团自1997年以来，共组织完成六个项目共359公里的高速改扩建工程，在建的改扩建里程近800公里。

实践出真知。作为全国改扩建项目启动最早、规模最大的企业，广东交通集团在实施高速公路改扩建的过程中，不断探索关键工程技术应用，积极推进高速公路改扩建数智化转型，共研发出全国首创技术12项，包括桩梁一体化智能建造装备与技术、基于重型振动台无人工振捣双T梁工业化制造技术、储能式多能互补零碳智能预制梁养生技术、单洞四车道钻爆隧道全过程机械化建造技术、隧道钢拱架一体化全自动加工生产线、公路小型预制构件全自动化流水生产线等。

12项技术成果发布后，引发了广泛关注。“广东高速公路改扩建技术一直走在全国前列，尤其是深汕西改扩建项目通过工厂化制造、装配化施工、机械化作业实现了智慧化建造，值得学习借鉴。”陕西交控科技发展集团股份有限公司副总经理樊见维表示。

“我们坚持以工程实际需求为导向开展科技创新。”广东交通集团总工程师李卫民表示，将进一步提升智能建造和智慧管控水平，完善高速公路安全快速建造体系。

(责编：罗知之、李楠桦)

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