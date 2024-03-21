原标题：每12个恒星或有一个吞过行星

科技日报北京3月20日电 （记者张梦然）据《自然》20日消息称，天文学家对91对恒星所作的光谱分析显示，大约每12个恒星中就有一个可能吞噬了一个行星。

在吞噬一个行星后，恒星的化学构成可能发生改变，这个过程被称为“行星吸收”。通过比较共出生恒星（同时诞生的两个恒星）的元素组成，有可能在恒星中检测到这些行星的迹象，因为这些恒星有来自起源分子云核的共同组成。

澳大利亚莫纳什大学研究团队此次用盖亚空间望远镜鉴别了91对接近的（即小于106个天文单位距离的）共出生恒星。这些共出生恒星的光谱数据覆盖了21种元素。相关数据还得到甚大望远镜、麦哲伦望远镜和凯克天文台的协助。

通过比较后，研究团队发现有8%的恒星对中有一颗恒星有行星吸收迹象。研究还确认，这一观察证据与行星吸收模型一致。

团队成员认为，这种行星吸收现象可能在恒星系统的生命周期内都会发生。因恒星中含有较高浓度的元素，外来干扰（如流浪冰行星或恒星飞掠）可能会打破系统平衡。另外，行星吸收现象可能在恒星系统形成的最初1亿年间很普遍，但这种早期发生的证据可能不会被发现。

(责编：罗知之、李楠桦)

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